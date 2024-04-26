彰化縣消防局北斗分隊隊員張祐綱在2個月前才剛當上新手爸爸，另一隊員陳證旭則在4個月前晉升為二寶爸，2人在25日晚上9點左右接獲急產勤務，趕到現場時，發覺胎頭已露出，來不及到醫院生產，於是決定於現場接生，10分鐘後胎兒順利產出，母女均安，對於第1次現場接生，2人直呼過程比救災打火還累。

陳證旭從事消防救護工作23年，4個月前晉升為二寶爸，張祐綱從事消防救護工作4年，在2個月前才剛當上新手爸爸，兩人都是第一次在現場接生，笑說還好之前有進產房陪同太太生產，等於才剛複習過急產接生流程。

2人表示，對產婦與先生的心情能感同深受，當時心裡非常緊張，主要是擔心新生兒的狀況，直到產婦順利產下女嬰且母女狀況穩定後，才鬆了一口氣，也笑說每位爸爸最好都能陪太太進產房，才能體會到太太生產的辛苦。

29歲產婦懷孕39週，為第2胎，2天前才剛產檢，預產期為5月1日；憶及當日，2人本以為跟往常一樣，只是產婦出現肚子痛的產兆要去醫院準備待產，到場才發現胎頭已露出，評估來不及等到醫院了，於是當機立斷決定於現場接生，不到10分鐘胎兒順利產出，2人緊繃的心情才終於放鬆。由於產婦第1胎是男生，一女一男也剛好湊成一個「好」字，先生與產婦也非常開心。