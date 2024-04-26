劇中滿滿的部落美食與創意料理，著實挑戰減肥觀眾的意志。（原民台提供）

楊晴、李宣榕、蔡侑勳、李明澤、林照玉等眾多實力派演員主演的原民台料理職人戲劇《Mapolong的滋味》即將播出。飾演主角的楊晴和李宣榕都是泰雅族血統，不僅需要挑戰情感戲的表現，還要挑戰阿美族族語台詞，對他們倆來說來說族語和心境轉折的部分都需要費心著墨。

楊晴回憶起去年接到這檔戲約時，讓她覺得是一個很不一樣的挑戰。她表示：「這次所有的角色演員們，大多是從舞台劇的前輩們，讓我感覺他們真的都好厲害。」而李宣榕則表示：「為了要真實表現出久違不見的不諒解，卻又不該如何和兒時閨蜜互動的語氣，也是和媽媽討教了很久，算是真實案例的演出。」

這部劇拍攝規格媲美韓劇風格，充滿了引人入勝的情節和動人的故事情節，劇情主要是講述從台北高級餐廳裡，將道道創意料理「畫龍點睛」的明星大廚Likat(楊晴 飾)，因疫情失去味覺後，被迫回到家鄉花蓮玉里馬太林部落，擔任民宿廚娘的生存、友情、愛情等多重元素的故事。

故事圍繞著Likat(楊晴 飾)和她的閨蜜Sanya(李宣榕 飾)展開，Likat從小家人因故離異關係下，最好的閨蜜只有Sanya，但因長大離開部落到台北工作後就疏於聯絡，造成Sanya的不諒解，回到部落的她，兩人又再次相遇，她該如何重拾兩人之間的友誼？長大後瞭解父母為何離異後，又該如何面對對父親的誤解？在道道部落美食的烹調中，Likat不僅要面對失去味覺的挑戰，還要處理與家人、友情之間的糾葛，劇情跌宕起伏，引人入勝。

《Mapolong的滋味》將於4月28日，晚間10點，在原住民族電視台首播，同時觀眾也可透過原文會官網、APP進行線上收看。這部電視電影將為觀眾們帶來一場感性、溫馨、充滿人情味的視覺盛宴，絕對不容錯過！