屏東縣私立永達技術學院停招至今10年，校地一直處於閒置狀態，對此，縣府有意以3.1億元分2期向永達購地活化。（謝佳潾攝）

屏東縣私立永達技術學院停招至今10年，校地一直處於閒置狀態，經行政院召開3次跨部會會議討論後，希望由縣府承接，對此，縣府有意以3.1億元分2期向永達購地，首期1.5億元已獲縣議會同意墊付執行，剩餘的1.6億元預計明年編列，但縣府強調，要與永達董事會協商後，才能確定是否啟動購地程序。

據了解，教育部技職司為使退場學校校地及校舍有效活化運用，去年8月曾至屏縣府徵詢承接意願，並明確表達希望縣府能基於公益立場，承接永達技術學院的校地，並活化整體場域。

對此，縣府教育處表示，行政院有召開3次跨部會會議，並邀請屏縣府出席研商，會議結論都希望由地方政府辦理停辦校園整體活化作業，縣府基於區域整體發展及校地環境維護等考量，確實有責任要對永達校地及校舍進行管理及規畫。

教育處指出，縣府有意要承接，預計以3.1億元分2期向永達購地，首期1.5億元已獲縣議會同意墊付執行，剩餘的1.6億元預計明年編列，至於如何活化，還要待後續評估，但是否能正式購地，還要與永達董事會協商後才能確定。

永達技術學院因受少子化衝擊，面臨招生危機，2014年2月提改善計畫未獲教育部審議通過，因此被裁示103學年度停招。