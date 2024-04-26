搬家別忘了「情趣用品」！有女子因5年前於上海的工作結束後回到台灣，但因走的匆忙，還有不少物品留在閨蜜家，不料，當她要請閨蜜幫其打包剩餘物品時，卻被閨蜜發現遺漏的「快樂用品(情趣用品)」，讓她不禁覺得好笑，並表示，閨蜜35歲未結婚，且因「一心修佛，特別純潔」，看到她的情趣用品時，不知對方當下有多尷尬。

一名女子在「Dcard」發文，她提到5年前結束上海的工作回到台灣，但她因為走的匆忙，有許多東西放在閨蜜家，後來，她決定不再回上海時，便請閨蜜幫忙將剩下的東西打包幫寄回台灣。

不料，她收到閨蜜傳來照片，並問她「妳的『快樂用品』，可以寄吧！應該也不會走空運」，她看到友人以「快樂用品」替代「情趣用品」一詞，不禁捧腹大笑，也說「當時應該將這些情趣用品都帶著」。

另外她也表示，幫她打包的閨蜜35歲還未結婚，且「一心修佛，特別純潔」，彼此間也無深聊過有關「女生提升自我愉悅能力」這塊領域，因此，想到好閨蜜發現她的情趣用品，不知對方當下有多尷尬，最後她也說，「玩具」還是要隨身攜帶才好。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「快樂用品好可愛，場景光想就尷尬，不過結論很實用」、「我更尷尬，我是被媽媽看見」、「我想到有個過海關被看到快樂用品的影片，我也支持女生買玩具自己happy，這是健康的」。