彰化二手車、中古車收購經驗豐富的富凱汽車指出，二手車市場價格參差不齊，高低落差高達十萬元，令許多業者和買家眼花撩亂，究竟如何正確評估二手車價值，避免被賣家賺去一大筆？富凱汽車提供四個秘訣。

彰化富凱汽車透露，二手車有兩種價格，一是「小賣價」，指賣給客戶的價格，另一是「收購價」，即二手車行從車主手上買進的價格。造成價差的主因是車行需負擔店租人事成本、車輛維修整備和認證、美容等開支，加上必須獲利營運，因此「小賣價」會較「收購價」稍有價差。

[二手車收購秘訣1：確認「新車／二手車」當時的購買價格、等級]

那麼消費者如何掌握二手車和中古車的收購實價呢？首要秘訣是先查新車的購買價格和車級，因為同一車款不同等級的新車價格可相差十萬以上。例如同是Tiguan，但380級別和R級別的新車價格就相去甚遠。車主應先了解自己車輛的年份、款式、等級和配備，再進行後續參考比價。

[二手車收購秘訣2：上網瀏覽同車款同年份開價]

第二秘訣是上網查閱同車款年份的二手車和中古車網站開價，諸如Save認證、Sum聯盟、CarOk等知名平台。不過這裡顯示的是「小賣價」，僅供參考。消費者務必詳閱每一則車源的里程數、車況描述，才能正確評估該車與自家車輛的差異。

[二手車收購秘訣3：查詢專業書刊和拍賣網站價格]

第三是查閱二手車鑑價專業刊物和拍賣網站行情，可概略了解同車款「收購價」的分布範圍。在彰化收購二手車和中古車有豐富經驗的富凱汽車舉例説，若2013年Altis豪華版行情鑑價為23萬元，但車身有需烤漆修復的部分，實際收購價可能僅剩22萬多元。許多車行會參酌這類公開行情數據，並根據實車評估適當增減。

[二手車收購秘訣4：實際詢問二手車行]

最後仍需親赴車行實車估價，因為車行會根據具體車況、保養紀錄、底盤狀況等狀況最終議價。價錢影響因素除了里程數之外，顏色和內裝質素情況也有一定影響。以轎車為例，一般黑白色車身不會被扣分，但特殊顏色可能會遭扣減二三萬元。內裝狀態則普遍以黑色最佳、咖啡色次之、米色評分又再次稍低。車主宜先好好清洗愛車，提升愛車價值。

富凱汽車特別提醒，二手車採「一車一價一況」的獨立估價，切勿被不實的同車型號價格所迷惑。此外，上網一些公車拍賣或個人交易平台，信譽良莠難辨，買家需多加查證賣家評價，避免受騙上當成為最終被宰割的犧牲者。

「只要按照以上四項秘訣，做好功課、查證賣家，相信就能大幅減少被賺取或遭宰割的風險。」富凱汽車表示，替換老車意味著一大筆財物置換，理當審慎評估，建議民眾精明地比價議價，才能換到心頭好，也讓雙方都能達成公平合理的交易。

有需求的人，可以造訪富凱汽車官網查看相關收購攻略：https://fk-car.com/