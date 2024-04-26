台中國際酒店品牌再增添一家！勤美集團旗下的台中勤美洲際酒店，預計第三季盛大開幕！由於疫情解封、旅遊復甦，觀光旅宿產業求才若渴，台中勤美洲際酒店5月4日將啟動「洲際啟航，大型菁英招募會」，鎖定全方位專業人才，將釋出逾110個職缺，包含各部門管理職及基層服務員工等職缺，目前已收到逾百封求職履歷表。

中台灣首間奢華國際酒店品牌-台中勤美洲際酒店，由IHG洲際酒店集團直營管理，座落於台中熱門的草悟道街區，擁有206間品牌經典的風格客房，酒店設施包括戶外游池、24小時健身中心及洲際行政俱樂部。同時，酒店規劃4間餐廳、1間酒吧與無樑柱挑高的宴會空間及4間獨立會議室。

台中勤美洲際酒店5月4日上午11點至下午7點在全國大飯店舉行「洲際啟航，大型菁英招募會」，將釋出包括行銷業務部、客房服務、餐飲服務、工程部、健身中心等部門的人力需求，讓求職者能根據興趣和專業背景選擇適合的職位，其中管理職人才佔4成，共提供逾110個工作機會。

該酒店對員工提供豐富多樣的福利，包含到職即享有10天特休、免費供膳、制服洗滌、年度健康檢查、專屬員工更衣室、休息室、淋浴間、個人更衣櫃；三節獎金及各項津貼；依工作年資享有1-6天的「非凡無際日」帶薪休假；IHG洲際酒店集團全球逾7,300家旗下品牌酒店享有員工訂房暨餐飲優惠等。

台中勤美洲際酒店總經理埃里克·斯旺森（Eric Swanson）表示，台中的商務和觀光活動蓬勃發展，不僅是台灣的國際經貿重鎮，更是吸引眾多商務和觀光旅遊人士的熱門目的地。疫後的市場趨勢顯示，旅遊復甦已成必然，對住宿品質的需求也日益增長。為此，台中勤美洲際酒店需要吸納優秀人才，歡迎具備積極熱忱、國際視野和台灣人情味的優秀人才加入。

勤美洲際酒店致力於延攬最佳酒店服務人才，與台南應用科技大學及國立高雄餐旅大學餐旅學院簽訂「IHG Academy 產業學苑」合作備忘錄，育才扎根，學生可至全台IHG洲際酒店集團旗下品牌酒店參訪與實習，透過集團完整的多元訓練課程，提前認識企業文化及工作環境，畢業後即可快速投入職場；同時，集團的專業經理人也將前進校園擔任業師，帶給學生不同於學術上的視野。

未來更將攜手全台多所大專院校餐旅系所合作，包含嶺東科技大學、朝陽科技大學、僑光科技大學、弘光科技大學、靜宜大學、東海大學與台中教育大學等知名學校。

5／4徵才當天將聯手靜宜大學觀光事業學系，打造「布蘭琪小館連鎖餐飲」桌遊空間，以遊戲化教學方式結合餐旅連鎖經營概念，讓參與者領略餐飲連鎖經營的知識；同時，台中亦為IHG洲際酒店集團在台灣作為在地化人才佈局及培育的重要戰略據點，將致力於培養當地的專業人才。