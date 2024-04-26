桃園市長張善政26日下午前往市府警察局桃園分局中路派出所，慰勞員警並頒發獎勵金。張善政表示，桃園分局中路派出所員警於昨日下午4時，取得搜索票及拘票後，至中壢區執行安居緝毒專案，遭嫌犯意圖駕車衝撞，員警果斷開槍破壞嫌犯汽車輪胎，順利將其制伏逮捕到案，並查獲毒品及現款，所幸員警均安然無恙，今日特別前來關懷警察同仁，了解查緝情形，盼藉由員警英勇作為，讓桃園治安愈來愈好。

桃園警分局中路派出所員警接獲線報，指有毒販出入中壢1大樓，25日前往埋伏逮人，員警發現毒販要攔車時，毒販竟衝撞警車，2員警各開2、3槍射擊輪胎、車子，其中嫌犯膝蓋遭子彈擦傷。員警也在車上起出140包、多達2513支彩虹菸、咖啡包841包，重量2642.55公克，以及現金22萬餘元、6支手機等。古男等4人依違反毒品罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

張善政肯定警察同仁冒險犯難，勇於執法的精神，並提及日前有嫌犯意圖開車衝撞派出所，警察同仁透過警車圍捕阻攔，在短時間內即將其逮捕歸案，相信透過這些案件，可讓市民知道，警察同仁對於這些懷有惡意的不法之徒均有所戒備，並有能力在第一時間制伏嫌犯。

張善政強調，毒品態樣不斷推陳出新，一般人從外包裝難以察覺，然而，長期使用毒品對個人身心健康將產生重大危害，市府絕不姑息任何涉毒案件，一旦掌握線索勢必追查到底，逐一中斷毒品來源。