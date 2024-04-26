第23屆國家文藝獎贈獎典禮於26日在台北表演藝術中心球劇場舉行，本屆四位得獎者：作家夏曼．藍波安、視覺藝術家梅丁衍、表演藝術家陳鳳桂（小咪）及紀錄片導演劉嵩出席贈獎典禮，並由其關係深厚的友人及獎項推薦人擔任贈獎人。總統蔡英文、文化部部長史哲，以及藝文界人士三百餘位貴賓與會，共同分享得獎者的喜悅與榮耀。

國家文化藝術基金會董事長林淇瀁（向陽），代表主辦單位向每位得獎者致敬，林淇瀁表示，「這個獎項，不只認可藝術家個人的成就，更重要的是肯定他們對推動文化藝術發展所做的努力及貢獻。」「期待四位得獎者的傑出表現與藝術成就，能夠成為下一世代的典範，鼓舞更多人投入文化藝術工作，共同耕耘台灣這塊沃土，讓屬於台灣的文化活力，能夠不斷傳承下去。」林董事長向應邀出席的贈獎人與陪同得獎者出席的親友致謝，也向本屆93位評審委員表達感謝之意。

文化部部長史哲於典禮中表達，近年來台灣以科技的力量，前所未有的在世界上展現了能見度，「在這樣的基礎底下，我們能夠持續用文化的資源挹注台灣美麗多元的文化創作者，那會讓文化乘著科技的翅膀，讓文化成為台灣走向世界一張重要的名片。」他也特別向四位得獎者致謝，「因為你們的創作，因為你們的努力，因為你們持續一甲子以上的工作，讓台灣這樣民主自由而呈現多元文化的魅力，能夠在世界面前展現。」

即將卸任、以總統身分最後一次出席國家文藝獎贈獎典禮的蔡英文總統，於致詞時讚揚夏曼．藍波安兼融達悟語和漢語語法的創作，開創了台灣海洋文學與世界接軌的寬闊視野；「小咪」陳鳳桂「百變精靈」的稱號實至名歸，尤其她努力將關於歌仔戲的畢生領略傳承給藝生，令人敬佩。

蔡總統也肯定梅丁衍「一直嘗試透過作品，來揭露矛盾、拆解歷史、釐清情勢，對解嚴以來的台灣藝術文化與當代社會的連結，有很多貢獻」；而劉嵩作為一位優秀的紀錄片導演，總把「創作的自我」降到最低，不賣弄形式，專注於內容的呈現。

最後，蔡總統也表達，期待卸任後能回到藝文粉絲的身分，和大家一起，如同本次贈獎典禮的主題，悠遊在藝術與文化的領域「無盡探尋」。

第23屆國家文藝獎贈獎典禮以「無盡探尋」作為主題，致敬四位得主於其專業領域的開拓與深耕，在藝術道路上無止境的探索追尋。期待他們所散發的能量，也牽引著與他們的藝術相遇的每個人，彼此連結、共振，觸發深刻的影響與感動。