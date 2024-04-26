日本放浪一族男團「PSYCHIC FEVER」7位成員今（26日）首度訪台，即將在明（27日）出席LDH開設的演藝訓練專業學校EXPG台北學院特別活動，與「國民姊夫」AKIRA一同演出，他們一下機便接受訪問，AKIRA身為師兄兼台灣LDH的CEO，也驚喜現身盯場，幽默自虧「我是他們的bodyguard（保鑣）」，力挺師弟團。

中西椋雅不忘先帶來一段中文自我介紹，「我們是日本的男子團體、有7名成員」，透露自己正在努力學習中文，「我有在聽周興哲的歌學中文，因為他的慢歌比較多，所以可以方便我邊學邊唱」，其中他最喜歡〈你，好不好？〉，但被要求當場唱一句時，他急忙拒絕笑說「下一次會準備好唱給大家聽」，他還指名想喝珍珠奶茶，當場向記者學點餐說「半糖、少冰、大杯」，JIMMY也說很想吃滷肉飯。

AKIRA驚喜現身盯場。（LDH愛夢悅提供）

JIMMY憶起初登舞台就是放浪二勢力的演唱會上，劍補充：「公司一直以來幫我們準備很多元的舞台，當時出道前有任何煩惱或是順遂，都會私下問各位前輩，他們會給予正面的指導或經驗，也會跟我們說不要被侷限住。」7人都是EXPG日本學院培訓出來，中西椋雅也不忘給予後輩鼓勵和建議，「明天我們會去EXPG教課，想跟他們說這個環境不是很容易就能成功，想傳授一些面對舞台的思考方式」。

PSYCHIC FEVER以亞洲為活動中心，歷經日本47都道府縣與泰國的巡迴演唱，並參與印尼、越南等各大亞洲音樂祭，身處異地，劍坦言私下曾因為低潮偷哭過，也是其他人公認最感性的成員，他說「不是因為想家而哭，而是心裡設定的目標沒辦法達成時，對自己很不甘心的那種感覺，不過跟成員們一起發洩完情緒就好了」。

「PSYCHIC FEVER」首度訪台演出。（LDH愛夢悅提供）

最後，中西椋雅再度用中文喊話粉絲「非常高興也非常期待，我們會努力加油的，我愛你們，謝謝大家」，AKIRA在訪問結束後也表示要再補充一句話，「他們是LDH去泰國發展最好的團體，TikTok播放次數高達1.5億，希望大家多多支持，這幾天活動也可以來看看。」而他們明天也將下台中LaLaport參加迷你專輯《PSYCHIC FILE II》發售紀念粉絲活動。