/1. Abandoned Russian ‘turtle’ tank on the Krasrohorivka front.

Recently, the Russians have been using more tanks with modifications like this one. https://t.co/UAtPkv0roc pic.twitter.com/s3D3wrFEtc — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 25, 2024

戰爭已延續超過2年的烏克蘭戰場上不只改變了陸地與海上戰爭面貌，在武器運用與戰術上也出現許多前所未見的新發展。早先俄軍坦克上方架起防禦穿甲彈的鐵籠引發熱議，最近這具醜陋的鐵籠更發展為大型簡易鐵殻屋，讓坦克在靜止時像幢房子，行動時像隻大海龜。軍事專家分析稱，在高科技坦克外罩上幾乎一整座鐵殻屋是為防止航拍無人機的炸彈攻擊，在戰場格外詭異與滑稽。

俄羅斯軍事入侵烏克蘭已超過2年，戰爭過程出現許多新的戰術與裝備，其中最震驚軍事圈的莫過於航拍無人機（FPV，第一視角無人機）在陸地戰場上的高度運用，也因此改寫了許多戰術理論與規範。許多能工巧匠在戰場上改裝武器來發揮航拍無人機的功能，防禦的一方也想盡辦法防衛這種新型武器的殺傷力，例如坦克車上的鐵籠、裝甲車上的護板或盾牌，甚至最近還出現整座鐵殻屋罩在坦克上，被外界戲稱為「海龜坦克」。

俄軍對主戰坦克加裝超大型籠式裝甲是為增強坦克對反裝甲彈藥的防護能力，尤其是航拍無人機的攻擊。（圖／騰訊網）

陸媒《騰訊網》指出，最近在烏克蘭戰場上的俄軍頻繁出現海龜坦克，通常是在T-72主戰坦克進行改裝，加裝這種「超大型籠式裝甲」是為增強坦克對反裝甲彈藥的防護能力，尤其是航拍無人機的攻擊。雖然這種改裝會嚴重影響坦克的性能，例如炮塔的靈活性受限、重量大幅增加，還有水上越障設備與煙幕彈無法使用等問題，可說是增加了生存能力，但大幅限制了戰鬥力。

雖然如此，一些俄媒仍高度評價這種在高科技武器上搭建的低科技裝備，強調海龜坦克是俄羅斯武器庫的亮點，將其稱為「克拉斯諾霍里夫卡（Krasnohorivka，烏東城市）的征服者」。不過，近期戰場的圖片顯示，一架海龜坦克在克拉斯諾霍里夫卡附近觸發地雷而發生爆炸。

海龜坦克的外型十分滑稽，但是在厚重的裝甲之外再包一層薄鐵皮，在邏輯上相當詭異。（圖／騰訊網）

俄媒分析稱，在對克拉斯諾霍里夫卡的攻擊中，海龜坦克證明了加裝龜殻的價值，目前仍無法了是俄軍是否已開始大規模改造海龜坦克，但它的戰術價值仍有爭議。

美媒《富比士》雜誌指出，俄軍海龜坦克可在突襲作戰中發揮關鍵作用，特別是在掃雷和穿透敵軍防線方面。不過，許多海龜坦克沒有配備掃雷設備，因此其功能比較像裝甲運兵車（APC），用來突破敵方陣線與清理戰場。奇怪的是，雖然鐵殻可以保護坐在坦克車炮塔旁的士兵，但這種龜殻目前只用於主戰坦克，卻未裝配在裝甲運兵車上，使人難以理解其真實的作用。

坦克龜殻還外加珠簾，令人捧腹大笑。（圖／網路）

報導分析稱，目前海龜坦克專門由俄軍第5獨立摩托化步兵旅使用，他們大量採用海龜坦克主要是因為部隊深處地雷區，且當地烏軍大量使用航拍無人機。由於海龜坦克的作戰能力受到不少限制，這種過度裝甲顯然只是急就章的方案，因此毫無疑問地，這種改裝是由於航拍無人機和巡飛彈給俄軍帶來極大的恐懼。