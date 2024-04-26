新北市汐止區五指山國軍示範公墓停車場發生一起火燒車意外。（翻攝畫面）

新北市汐止區五指山國軍示範公墓停車場發生一起火燒車意外，今（26日）下午14時許獲報，報案人稱小客車起火，車停在停車場，剛停下來沒多久就起火，警消立即派出人車前往搶救，消防人員到場，車輛已全面燃燒，立即佈一水線搶救，無人員受傷。

警消表示，今（26日）下午14時許獲報，報案人稱小客車起火，車停在停車場，剛停下來沒多久就起火，警消到場車輛已全面燃燒，立即佈水線搶救，火勢在幾分鐘內撲滅，不過車子已經燒到只剩骨架，所幸無人受傷，詳細原因待火災鑑識中心釐清。