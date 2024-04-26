台鐵長期面臨人力缺乏問題，今年組織公司化後仍不見有效改善，監察院審計部調查指出，台鐵面臨缺信心、缺人力、缺法制等3缺，原台鐵現職人員有978人趁公司化優離、去年招考錄取887人卻有156人未到職，建請台鐵盡速改善，以免影響正常營運。

台鐵產業工會今公布「監察院審計部調查臺鐵安全改革執行情形審核通知事項」，揭露台鐵3缺問題。

「缺信心」，根據台鐵公司統計，現職人員有轉調意願者計846人、又截至2023年10月底止，將於2024年1至6月辦理退休、離職者計978人，占現職人員1萬5898人之6.15％；查台鐵公司辦理2023年鐵路特考，預計招考933人，錄取887人，惟實際報到人數僅731人，計156人因故未就職。顯示原台鐵局內外部人員對台鐵公司未來展望，存有信心不足情形。

「缺人力」，截至2023年10月底止，預算員額缺額計1462人，加計優惠退離978人（其中374人為行車關鍵人力，包含司機員、檢修人員、維護人員、副站長、列車長、調度員、調車人員等），及預計於2024年屆齡退休者計212人，台鐵公司化後可能面臨約2000餘人之人力缺口。

「缺法制」，攸關從業人員進用、管理、薪給、退休、撫卹及資遣等5項規範草案，目前雖逐一經董事會核定，但仍未公布，新進人員對自己應有的權益毫不知情。

台鐵產工呼籲台鐵改善待遇，台鐵是國營事業最低薪，目前待遇與業界根本無法相比，應提高待遇留住人才才有安全改革。產工批評，交通部與台鐵卻是仍固執己見，如今監院官方認證人力流失影響安全改革，產工主張應增設證照津貼、提高夜點費、提高危險津貼等方式，改善台鐵員工待遇，才能留住人才，確保安全改革順利運行。