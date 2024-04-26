第54屆全國技能競賽北區分區賽於4/28-4/30日開賽，共19名選手參加，萬能科技大學設計學院時尚造型設計系(時尚系)及化妝品應用與管理系(妝品系)，分別派出張詠涵同學與姜亭秀同學代表參加，於美容青年組激烈的競爭中，憑藉優於同儕的技巧與穩定的實力脫穎而出，分別榮獲第一名與第三名的佳績。

時尚系獲得冠軍殊榮的張詠涵同學畢業於台北育達高中時尚科，在高中時美容領域就有傑出的表現，就讀大學時毅然決然地選擇萬能科大時尚系，因為這裡有她心儀崇拜的老師，以及學校的極光國際競賽培訓中心對技能選手的栽培，提供相當優渥的資源讓她可以安心學習並且更上一層樓，果然在這次的技能競賽表現脫穎而出獲得冠軍。

張詠涵表示：「學習的過程雖然艱辛，每天都睡眠不足、練到腰酸手痛，甚至在競賽前1個月，連假日都留在學校練習無法回家，但為了能獲取最好的成績，不辜負老師對我的期望，即使再累也一樣鞭策自己不能鬆懈。學習過程中老師教導我很多具技巧性的專業技術與經驗，完美呈現在競賽各項環節中，這次競賽能夠獲得亮眼的成績都要歸功於時尚系范姜慧珍老師。感謝范姜老師為了提升我的速度與作品的精緻度，每天都找各種不同類型的模特兒，讓我能夠不斷的練習才熟能生巧，在設計指甲與練習彩妝、美體、護膚的過程中，協助我哪裡可以做適度的修正，陪伴我練習，隨時提醒該注意的地方，讓我的主客觀分數能夠更高。」張詠涵非常感謝莊暢校長及勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供足夠的資源，讓她能夠安心的參加比賽。

妝品系獲得第三名傑出表現的姜亭秀同學畢業於治平高中時尚造型科，對美容和化妝品產業充滿熱情，希望運用自己學習到的一技之長來回饋社會。她選擇就讀萬能科大妝品系，因為該系致力於培育相關行業人才。姜亭秀同學表示：「這個領域一直是我的興趣所在。我曾是家事技藝競賽美顏選手，但這次的比賽完全不同，需要從零開始。我非常感謝老師、學姊和朋友的幫助，以及父母的支持，讓我能夠選擇自己所愛。」除此之外，姜亭秀同學深深感受到這次比賽讓她意識到美容行業不僅僅是學習彩妝技術，還需要掌握更多技能才能與社會接軌。在不斷練習中學會了創新、改變和成長，並意識到自己技術還有很大的進步空間。她非常感謝沈雅如老師的悉心指導，「老師總在我想放棄時不放棄我，總是鼓勵我，讓我有信心繼續下去，真的很感謝她。」

設計學院蔡春恩院長表示，張詠涵同學和姜亭秀同學此次在第54屆全國技能競賽的佳績，展現了她們的倍於常人的努力和無可限量的才華，也展現了萬能科大時尚系與妝品系的老師們優秀教學和培育人才的成果。期待她們在未來繼續取得更多的成就，為美容行業帶來更多的驚喜和創新，並站上國際舞台發光、發熱。

莊暢校長表示，萬能科大「技能超群五連霸」的績效，2017至2024年在全國技能競賽(含北區分區賽)共獲得了113個獎項，在總獎牌與金牌數已連續五年蟬聯全國大專校院之冠，再次驗證萬能科大為技職教育的領頭羊，是技職導向―技術型高中職同學的首選。設計學院的金牌老師對於想要學習一技之長的學生，非常有耐心地幫助學生找到自己的興趣，建立自信心，讓學生們能夠朝著自己熱愛的領域邁進。