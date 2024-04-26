這一鍋餐飲集團搶攻母親節孝親餐飲商機，旗下品牌5月1日起推出多項優惠，「這一鍋 皇室秘藏鍋物」推出母親節限定4,850元四人套餐，現場還可以挑戰活動即享1折優惠，只要485元。「燒肉同話」消費任一套餐即可加購單品，時依媽媽身分證上的年次進行折扣優惠。帶媽媽赴新品牌「參加參鴛鴦泡椒酸菜魚」用餐並分享限時動態，即招待主廚特製的母親節限定甜品。

「這一鍋 皇室秘藏鍋」推出母親節限定四人套餐、優惠價4,850元，套餐包含多道經典菜色，如招牌必點的「神仙牛肉」、特製愛心造型的「干貝珍珠滑」、創意擬真的「貴妃荔枝蝦球」以及春夏新膳的「鮮凍珍味鮑魚」。現場只要點選母親節限定套餐，即可參加「絕對精準!媽媽神手大挑戰」，邀請媽媽們挑戰絕對手感，準確抓出100克的彈珠，即享母親節限定套餐1折優惠，只要485元，寵愛媽媽無極限。

「這一鍋Share More」吃到飽店型提供多達20種海陸食材，包含澳洲和牛霜降、美國Prime嫩肩牛肉以及獲選神農獎的台灣潮鯛魚片等品項，讓消費者自由選取。母親節活動將從5月1日至5月12日，只要四人以上皆點選798元套餐，即可參與「時光禮物珍選活動」，出示媽媽身分證件，依照媽媽年齡，幾歲就送幾隻特級藍鑽蝦、上限50隻。

「燒肉同話」提供多種精緻套餐，其中母親節推薦的「極致饗宴 頂級和牛」套餐，特別引進最高等級的日本A5和牛，經由主廚的專業精修分切，讓每一口都能感受到細緻的油花、鮮嫩多汁的肉質，邀請民眾帶媽媽一同來店歡慶母親節。凡於5月1日(三)至5月12日(日)期間消費任一套餐， 即可在加購單點品項時，依媽媽身分證上的年次進行折扣優惠。

「參加參鴛鴦泡椒酸菜魚」 主廚特別設計限定甜點「滑溜~酸甜蜜粉」，使用冰鎮葛切搭配特調的泰式柚香酸甜醬，在品嚐完濃郁醇厚的酸菜魚，感受到幸福的滋味。為了回饋給媽媽，凡於5月1日(三)至5月14日(二)帶媽媽來吃魚並於限時動態上分享，即招待母親節限定甜品「滑溜~酸甜蜜粉」一份。