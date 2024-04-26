美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本周訪問中國大陸3天，今天（26日）在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會面。傍晚6時許，布林肯在北京對於本次訪問召開記者會表示，去年11月習近平與美國總統拜登在舊金山的峰會以來，美中關係已有「重大進展」，雙方將持續「確切溝通彼此歧見」，「盡量降低誤判、誤解的風險」很重要。他特別提及多國關切包括台海在內的南海局勢，美方會努力緩和緊張。他也重申北京對於俄方的支援是俄軍持續攻擊烏克蘭的關鍵。

這是布林肯在國務卿任內第二次訪問中國大陸。綜合路透社、英國廣播公司報導，布林肯一開場先回顧10個月前美中關係正處於「嚴重緊張」，當時他訪問中國與習近平會面，替11月拜習會奠定基礎。這次再度造訪中國大陸是為了評估中美關係進展，確認「還有哪些事情要做」。

布林肯說，去年11月拜習會後，美中在合成止痛藥物（fentanyl）議題取得重要進展，「但還有更多工作要做」。他此行會晤中方官員時呼籲中國大陸採取更多行動，「尤其要起訴那些銷售用來製造芬太尼的化學原料與設備的人」。

布林肯在訪問中國大陸3天行程尾聲於北京召開記者會說明訪問成果。

布林肯提及，美中雙方同意，未來幾個星期內首度以人工智慧（AI）為主題舉行會談，屆時雙方官員將就高階AI的風險與安全議題、如何妥善運用管理AI進行交流。布林肯說，美方現約有900名人員在中國大陸參與相關計畫，10年前則有1.5萬人，「習主席希望增加人數」。

布林肯說，本次美方也再次針對中國大陸向與烏克蘭交戰的俄羅斯提供零件表達嚴重關切，包括機械、晶片與其他零組件。他說，中方此前已表明能在俄烏戰爭採取積極行動，美方也提及北京對於俄羅斯在衝突初期放棄核武行動的立場非常重要。布林肯說：「若無中方支持，俄羅斯將難以維持對烏克蘭的攻擊。」

布林肯也提及中國製造業的水準，「我方希望中國經濟成長，但以何種方式成長很重要」，這代表雙方「要培養健全的關係，讓美國人獲得公平待遇」。他強調美國總統拜登希望美中在公平條件之中競爭，不讓美國人失業。

外交議題方面，布林肯說，他與中方就中國大陸在南海的危險舉動交換意見，尤其是台灣海峽。他表示，許多國家對此擔憂，美國將努力「緩和緊張情勢」，並明確表示美國協防菲律賓的承諾「堅不可破」（ironclad）。布林肯也重申華府「一個中國」政策要維護和平與安全。

中東議題方面，布林肯表示，中方能夠在全球危機之中扮演積極的角色，包括阻止伊朗與其代理人的行動，以免中東衝突擴大。未來美中將就此進行「高層商議」。

TikTok是布林肯在提問環節遇到的第一道問題。記者詢問布林肯今天會晤習近平時是否提及TikTok議題，布林肯明確表示「沒有」，接著把話題轉向美中經濟關係。他強調中國大陸是美國的第3大貿易夥伴，美方對於兩國貿易仍很積極，但市場需要「公平競爭的環境」，不樂見關稅不公平而損害美國企業，產能過剩是目前相關議題核心。