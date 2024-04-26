迎接5月母親節，天成世貿國際會館推出大器澎湃美饌饗宴，5月4、5、11、12日推出「寵愛媽咪母親節饗宴」十人桌菜13,800元＋10％，除了主廚經典手工菜色外，更將餐廳招牌「明爐烤鴨」納入菜單。

「寵愛媽咪母親節饗宴」由天成飯店集團中餐行政總主廚王書年帶領主廚團隊獻藝，精選11道美味菜餚，分別有「鴻運迎賓開味集」匯集紹興醉雞、XO醬蘿蔔糕、鮮美松蟹肉、蜜番茄、涼拌海蜇五種不同料理方式的前菜兼具鮮甜馨香等風味，「天成御品佛跳牆」選用魚皮、蹄筋、魚翅、干貝、百果、香菇、竹筍等多種食材，其中需先將排骨、栗子、芋頭油炸後，再逐一把食材放入甕中加入高湯炊煮2小時，滋味格外鮮美；另外還有彈牙脆口的「酒釀乾燒海皇蝦」、焦香酥脆的「蔗燻？式烤豬腳」、傳統古早味「櫻花蝦雙臘米糕」、鮮嫩細緻的「古法玉露鮮石斑」、清爽營養的「田園山藥炒蘆筍」等佳餚，港點「爐烤蘿蔔絲酥餅」與甜點「繽紛時令春一枝」。

天成世貿國際會館招牌「明爐烤鴨」選用遠近馳名的宜蘭櫻桃鴨，採掛爐烘烤的方式呈現出外油亮酥、肉質細緻的好滋味，搭配手工特製餅皮，佐以甜麵醬夾上青蔥與小黃瓜，鴨香蔥脆皮彈牙，一鴨兩吃的做法，另外包含主廚精心呈現的津白慢燉鴨架湯，以鴨油爆香大白菜、筍子、火腿、精靈菇，再以櫻桃鴨骨耗時熬製高湯，搭配鬆軟的芋頭，呈現鹹鮮的好滋味。