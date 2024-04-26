國民黨立委徐巧芯婆婆被質疑以價值千萬的房子一屋三貸，貸了1450萬，超貸400多萬，徐巧芯被指涉幫忙喬貸款。辦理貸款的台北富邦銀行今（26日）聲明回應「有關報載民眾貸款案件，經查相關內部作業均依照本行規定辦理，並無不合規定之情事，亦無超貸、關說或例外處理情況」。徐巧芯對此表示，沒有的事就是沒有，不信公理喚不回。

北富銀表示，銀行業為受金融監管機關高度監管的行業，北富銀執行業務向來恪遵法令規範及相關規定，於健全業務管理同時，亦須充分尊重及保護客戶的隱私權。

針對台北富邦銀行的回應。徐巧芯今(26日)在臉書粉專貼文表示 ，沒有的事就是沒有，不信公理喚不回。

立委廖偉翔留言表示，「巧芯加油！民進黨已經極盡無理，只想抹黑。請大家睜大眼睛，幫巧芯加油打氣！」新北市議員江怡臻也表示，「 沒有的事就是沒有」。

一位網友提醒說，「記得蒐證，該訴訟一個都別放過」。徐巧芯留言表示，「都有蒐證，慢慢告，不急躁」。

網友也紛紛表示，「美鳳姐姐加油，真金不怕火煉！不要被塔綠班打倒了」、「巧芯加油，要挺過這一切！」、「直接提告了，反正他們也不會認錯，只會一直抹」、「別理那些亂咬的，回歸問政。加油！」、「越煉越真，以後選什麼都不用怕被檢視！加油！」