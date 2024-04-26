趙少康全場妙語如珠，上百位師生被逗得哈哈大笑。（高鈞麟攝）

趙少康從頭講述當年求學、從政的歷程，對於兩岸關係、新內閣人事到學生升學考試等議題侃侃而談。（高鈞麟攝）

會後全體師生與趙少康合影。（高鈞麟攝）

會後學生們爭相與趙少康合影。（高鈞麟攝）

學生希望他能擺出愛心姿勢合照，趙來者不拒，滿足學生的要求。（高鈞麟攝）

中廣前董事長趙少康2024大選後，再赴校園開講，今（26）日來到新店高中，趙少康全場妙語如珠，上百位師生被逗得哈哈大笑。他從頭講述當年求學、從政的歷程，對於兩岸關係、新內閣人事到學生升學考試等議題侃侃而談，會後學生們爭相與趙合影，還有學生希望他能擺出愛心姿勢合照，趙來者不拒，滿足學生的要求。

趙少康收新店高中公民課的「新店講堂」邀請，今來到校園與同學們座談。趙剛進入教室，學生們即以熱烈的掌聲歡迎他，趙也自我解嘲，「我目前沒有任何頭銜，可以稱呼我是『副總統落選人』。」

事先趙已收集學生們的提問，針對當初為何從政，他則說，當年赴美求學再返台工作，國民黨在台北市要徵召參選市議員，後來誤打誤撞進入政壇。1994年參選台北市長，同樣遇到「三腳督」，自以為篤定當選，選前3天，索性辭去立委職務，並保證不再參選立委。

趙少康說，同樣的狀況再2024年又再發生，「三腳督」其實是數學問題，合都不一定會當選，更何況是不合。而且政治人物必須有誠信，既然辭職，就不會違背自己的話，「當年如此，現在也是如此」。

對於擔任侯友宜的副手，趙少康表示，當初以為藍白一定合，所以根本從未想過擔任副總統候選人。有學生問到「是否會參選國民黨下屆黨主席」，趙則說「我不會求官、求位置，通常是別人不要的，我再來接」。

針對兩岸議題，趙少康說，兩岸關係是一個巴掌拍不響，而且兩岸絕對不能打仗，大陸的國防預算是台灣的17倍，兩者方方面面根本不對等。如果兩岸打起來，戰場一定在台灣，所有人都會很淒慘。只要台灣不獨立，大陸不會輕易動武。

另有學生問及「台灣是否為一個國家？」趙強調，中華民國是一個國家，國家名字叫「中華民國」。他舉例，你去美國，人家會問「你從哪裡來？」通常是回「我從台灣來」。

關於新內閣人事，趙少康十分不以為然，他認為賴清德僅獲4成民意支持，卻從未徵詢在野意見，「即使連做做樣子都沒有」。

最後，趙少康與全體師生合影，他也分別與學生拍照，還有學生希望他簽名、筆愛心姿勢，趙少康來者不拒。