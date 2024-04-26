1.盤後時段臺指期054今天18時11分(較開盤參考價) 下跌22.00點，為20，156點。
2.盤後時段小臺指期054今天18時12分(較開盤參考價) 下跌22.00點，為20,154點。
3.盤後時段電子期054今天18時05分(較開盤參考價) 下跌5.40點，為1,046.35點。
4.盤後時段小電子期054今天18時09分(較開盤參考價) 下跌4.85點，為1,046.55點。
5.盤後時半導體30期貨054 結算在5,436點。（今日無成交）。
6.盤後時段元大台灣50ETF期貨054今天17時53分(較開盤參考價) 平盤0點，為156.15點。
7.盤後時段美國道瓊期貨064今天18時14分( 較開盤參考價) 下跌24.00點，為38,334點。
8.盤後時段美國標普500期064今天17時17分(較開盤參考價) 下跌10.00點，為5,115點。
9.盤後時段美國那斯達克100期貨064今天18時13分(較開盤參考價) 下跌19.00點，為17,750點。
10.盤後時段美國費城半導體期貨064今天17時09分(較開盤參考價) 下跌15.50點，為4,646點。
11.盤後時段富時100指數期貨064今天17時43分(較開盤參考價) 下跌7.00點，為8,135點。
12.盤後時臺幣黃金期貨064今天18時04分(較開盤參考價) 上漲18.5點，為9,337點。
13.盤後時布蘭特原油期貨074今天17時09份（較開盤參考價）下跌0.50點，為2,860點。
資料來源：台灣期貨交易所
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