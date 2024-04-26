與航海文化有著深厚淵源的沛納海（Panerai），今年在日內瓦「鐘錶與奇蹟」（Watches & Wonders）展場上高懸一艘Luna Rossa帆船，展現磅礡氣勢，並將主力放在航海表上，為配合今年8月在巴塞隆納開跑的美洲盃帆船賽，推出多款與Luna Rossa Prada Pirelli帆船隊的聯名表款，不僅獨家研發Ti-Ceramitech鈦金屬陶瓷與Super LumiNova X2夜光塗層材等創新材質，且將防水性能提升至500米，讓人為之驚豔。

沛納海在WW表展懸掛Luna Rossa Prada Pirelli帆船，成為展場的最大亮點。（Panerai提供）

不同於其他瑞士品牌的腕表，於1860年創立於佛羅倫斯的沛納海有著濃濃的義式風情，以設計時尚著稱，加上早期是義大利軍艦計時儀器的供應商，研發技術被視為軍事機密，直到1997年被歷峰集團收購，研發技術才被運用在商用腕表上，也因此沛納海在材質技術的研發向來領先同業，並且帶動流行風潮。

★Ti-Ceramitech鈦金屬陶瓷 更堅硬耐磨

輕盈堅硬的鈦金屬已是無堅不摧，若加上高密度陶瓷，那更是所向無敵了。沛納海歷經7年的研發，在今年發表Ti-Ceramitech鈦金屬陶瓷材質的Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech表，一是消光白表盤款PAM01543，一是藍色表盤款PAM1466，將在今年7月美洲盃開賽前夕上市。

沛納海Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech腕表，採用獨家Ti-Ceramitech鈦金屬陶瓷材質，更輕、更堅硬耐磨，消光白表盤款PAM01543約51萬元。（Panerai提供）

Ti-Ceramitech材質的研發靈感源自Luna Rossa船隊的舵輪與滑輪等零件創新採用陶瓷鍍層材料，可大幅降低磨擦，將阻力從30%降至10%以下，藉此提升行船速度，為此沛納海研發Ti-Ceramitech材質，將鈦合金表層轉化為高密度陶瓷，表殼硬度大幅提升，重量比精鋼輕44% ，斷裂韌性是傳統陶瓷的10倍，防水性能也從原本的300米提升至500 米，表現更加優異。

沛納海Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech腕表，採用獨家Ti-Ceramitech鈦金屬陶瓷材質，更輕、更堅硬耐磨，藍色表盤款PAM1466約51萬元。（Panerai提供）

★Super LumiNova X2夜光塗層 更亮更持久

全新登場的Submersible GMT Luna Rossa Titanio PAM01507腕表，採用沛納海革命性的研發技術Super LumiNova X2夜光塗層，用於塗覆於時標及指針，於黑暗環境中可保持亮度至180分鐘，比起上一代夜光塗層的亮度提高10%，表殼為5級鈦金屬，比精鋼輕40%、堅硬度提升60%，搭載P.900/GMT24H自動上鍊機械機芯，防水性能500米。

沛納海Submersible GMT Luna Rossa Titanio PAM01507腕表，採用Super LumiNova X2夜光塗層，更亮更持久，約37萬8000元。（Panerai提供）

沛納海Submersible GMT Luna Rossa Titanio PAM01507腕表，採用Super LumiNova X2夜光塗層，更亮更持久，約37萬8000元。（Panerai提供）

另獨特的風帆形狀GMT指針，設計靈感來自Luna Rossa賽艇的主帆，滑過藍色太陽放射紋表盤時，就像是帆船航行在大海上，別具詩意美感，預計將在9月於沛納海專賣店販售。

★頂級陀飛輪體驗版 有錢也買不到的豐富人生

沛納海每年登場的體驗版腕表，可提供腕表主人體驗難能可貴、千金難買的冒險之旅或奢華行程，向來是頂級VIP鎖定珍藏的標的，今年沛納海推出Submersible Tourbillon GMT Luna Rossa體驗版PAM01405腕表，則安排腕表主人在9月初美洲盃帆船賽決賽的精采時刻，前往巴塞隆納就近直擊賽事，並體驗獨家行程，由於Luna Rossa帆船奪冠呼聲頗高，將會是畢生難忘的人生經驗。

沛納海Submersible Tourbillon GMT Luna Rossa Experience Edition PAM01405陀飛輪腕表，腕表主人受邀前往巴塞隆納直擊Luna Rossa帆船爭冠的勝利時間，約583萬4000元。（Panerai提供）

體驗版高複雜陀飛輪腕表採用Carbotech碳纖維表殼，表圈為黑色DLC鍍層鈦金屬，搭載P.2015/T手動上鍊機芯，具4日動力儲存、防水性能為300M，預計7月上市，限量僅20只，由於觀賽第一排VIP座位有限，在WW表展開展當天就有台灣VIP搶先預訂。

沛納海Submersible Luna Rossa PAM01565腕表，即起官網搶先上架，約34萬7000元。（Panerai提供）

僅在官網販售的Submersible Luna Rossa PAM01565精鋼腕表，藍色太陽放射紋漸變色與盤、紅色小秒針等設計靈感，皆源自Luna Rossa Prada Pirelli帆船，限量300只，即起搶先上架。另沛納海也在接棒登場的米蘭設計周發表Submersible Luna Rossa PAM01579腕表，同樣也是精鋼表殼，表面採用黑色啞光陶瓷材質。