與航海文化有著深厚淵源的沛納海（Panerai），今年在日內瓦「鐘錶與奇蹟」（Watches & Wonders）展場上高懸一艘Luna Rossa帆船，展現磅礡氣勢，並將主力放在航海表上，為配合今年8月在巴塞隆納開跑的美洲盃帆船賽，推出多款與Luna Rossa Prada Pirelli帆船隊的聯名表款，不僅獨家研發Ti-Ceramitech鈦金屬陶瓷與Super LumiNova X2夜光塗層材等創新材質，且將防水性能提升至500米，讓人為之驚豔。

沛納海在WW表展懸掛Luna Rossa Prada Pirelli帆船，成為展場的最大亮點。（Panerai提供）
沛納海在WW表展懸掛Luna Rossa Prada Pirelli帆船，成為展場的最大亮點。（Panerai提供）

不同於其他瑞士品牌的腕表，於1860年創立於佛羅倫斯的沛納海有著濃濃的義式風情，以設計時尚著稱，加上早期是義大利軍艦計時儀器的供應商，研發技術被視為軍事機密，直到1997年被歷峰集團收購，研發技術才被運用在商用腕表上，也因此沛納海在材質技術的研發向來領先同業，並且帶動流行風潮。

★Ti-Ceramitech鈦金屬陶瓷 更堅硬耐磨

輕盈堅硬的鈦金屬已是無堅不摧，若加上高密度陶瓷，那更是所向無敵了。沛納海歷經7年的研發，在今年發表Ti-Ceramitech鈦金屬陶瓷材質的Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech表，一是消光白表盤款PAM01543，一是藍色表盤款PAM1466，將在今年7月美洲盃開賽前夕上市。

沛納海Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech腕表，採用獨家Ti-Ceramitech鈦金屬陶瓷材質，更輕、更堅硬耐磨，消光白表盤款PAM01543約51萬元。（Panerai提供）
沛納海Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech腕表，採用獨家Ti-Ceramitech鈦金屬陶瓷材質，更輕、更堅硬耐磨，消光白表盤款PAM01543約51萬元。（Panerai提供）

Ti-Ceramitech材質的研發靈感源自Luna Rossa船隊的舵輪與滑輪等零件創新採用陶瓷鍍層材料，可大幅降低磨擦，將阻力從30%降至10%以下，藉此提升行船速度，為此沛納海研發Ti-Ceramitech材質，將鈦合金表層轉化為高密度陶瓷，表殼硬度大幅提升，重量比精鋼輕44% ，斷裂韌性是傳統陶瓷的10倍，防水性能也從原本的300米提升至500 米，表現更加優異。

沛納海Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech腕表，採用獨家Ti-Ceramitech鈦金屬陶瓷材質，更輕、更堅硬耐磨，藍色表盤款PAM1466約51萬元。（Panerai提供）
沛納海Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech腕表，採用獨家Ti-Ceramitech鈦金屬陶瓷材質，更輕、更堅硬耐磨，藍色表盤款PAM1466約51萬元。（Panerai提供）

★Super LumiNova X2夜光塗層 更亮更持久

全新登場的Submersible GMT Luna Rossa Titanio PAM01507腕表，採用沛納海革命性的研發技術Super LumiNova X2夜光塗層，用於塗覆於時標及指針，於黑暗環境中可保持亮度至180分鐘，比起上一代夜光塗層的亮度提高10%，表殼為5級鈦金屬，比精鋼輕40%、堅硬度提升60%，搭載P.900/GMT24H自動上鍊機械機芯，防水性能500米。

沛納海Submersible GMT Luna Rossa Titanio PAM01507腕表，採用Super LumiNova X2夜光塗層，更亮更持久，約37萬8000元。（Panerai提供）
沛納海Submersible GMT Luna Rossa Titanio PAM01507腕表，採用Super LumiNova X2夜光塗層，更亮更持久，約37萬8000元。（Panerai提供）
沛納海Submersible GMT Luna Rossa Titanio PAM01507腕表，採用Super LumiNova X2夜光塗層，更亮更持久，約37萬8000元。（Panerai提供）
沛納海Submersible GMT Luna Rossa Titanio PAM01507腕表，採用Super LumiNova X2夜光塗層，更亮更持久，約37萬8000元。（Panerai提供）

另獨特的風帆形狀GMT指針，設計靈感來自Luna Rossa賽艇的主帆，滑過藍色太陽放射紋表盤時，就像是帆船航行在大海上，別具詩意美感，預計將在9月於沛納海專賣店販售。

★頂級陀飛輪體驗版 有錢也買不到的豐富人生

沛納海每年登場的體驗版腕表，可提供腕表主人體驗難能可貴、千金難買的冒險之旅或奢華行程，向來是頂級VIP鎖定珍藏的標的，今年沛納海推出Submersible Tourbillon GMT Luna Rossa體驗版PAM01405腕表，則安排腕表主人在9月初美洲盃帆船賽決賽的精采時刻，前往巴塞隆納就近直擊賽事，並體驗獨家行程，由於Luna Rossa帆船奪冠呼聲頗高，將會是畢生難忘的人生經驗。

沛納海Submersible Tourbillon GMT Luna Rossa Experience Edition PAM01405陀飛輪腕表，腕表主人受邀前往巴塞隆納直擊Luna Rossa帆船爭冠的勝利時間，約583萬4000元。（Panerai提供）
沛納海Submersible Tourbillon GMT Luna Rossa Experience Edition PAM01405陀飛輪腕表，腕表主人受邀前往巴塞隆納直擊Luna Rossa帆船爭冠的勝利時間，約583萬4000元。（Panerai提供）

體驗版高複雜陀飛輪腕表採用Carbotech碳纖維表殼，表圈為黑色DLC鍍層鈦金屬，搭載P.2015/T手動上鍊機芯，具4日動力儲存、防水性能為300M，預計7月上市，限量僅20只，由於觀賽第一排VIP座位有限，在WW表展開展當天就有台灣VIP搶先預訂。

沛納海Submersible Luna Rossa PAM01565腕表，即起官網搶先上架，約34萬7000元。（Panerai提供）
沛納海Submersible Luna Rossa PAM01565腕表，即起官網搶先上架，約34萬7000元。（Panerai提供）

僅在官網販售的Submersible Luna Rossa PAM01565精鋼腕表，藍色太陽放射紋漸變色與盤、紅色小秒針等設計靈感，皆源自Luna Rossa Prada Pirelli帆船，限量300只，即起搶先上架。另沛納海也在接棒登場的米蘭設計周發表Submersible Luna Rossa PAM01579腕表，同樣也是精鋼表殼，表面採用黑色啞光陶瓷材質。

沛納海Submersible Luna Rossa PAM01579腕表，日前先在義大利專賣店販售，7月全球上市，約33萬8000元。（Panerai提供）
沛納海Submersible Luna Rossa PAM01579腕表，日前先在義大利專賣店販售，7月全球上市，約33萬8000元。（Panerai提供）
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