台南市與日本山口縣在2016年0206地震賑災中開啟交流，2021年雙城議會、2023年雙城政府陸續結盟，日方官員與民間團體多次造訪台南，邀請台南市長黃偉哲回訪，黃偉哲26日搭機飛日出訪，拜會山口縣知事村岡嗣政與議長柳居俊學，並邀請熱愛路跑的村岡來台男參加台南400馬拉松賽。

副總統賴清德擔任台南市長時，台南市與山口縣就因2016年的維冠大樓倒塌地震，展開雙邊交流，此後雙邊議會與政府陸續結盟，日本多次派官員與民間團體造訪，黃偉哲26日首次回訪，山口縣多位官員、民代接待，黃偉哲針對日方日前發動募捐，幫助台灣403花蓮地震，表達感謝。

黃偉哲表示，台南市跟山口縣雙邊政府去年7月締盟後，感謝日方今年初出席台南主辦的台灣燈會開幕式，適逢台南400，希望雙方接下來推動包括學校交流、文化藝術交流等，提供年輕世代相互學習。

村岡嗣政向黃偉哲表示，台日在困難時更要相互支持。山口縣透過與台南市的旅遊、物產、經濟領域合作，關係不斷深化，去年在台南林百貨參加宣傳山口縣的溫泉與清酒，見到許多台南民眾展現極高興趣。今年參加台灣燈會，更對民眾熱情覺得感動，山口縣在燈會中的攤位宣傳收到成效。

柳居俊學表示，山口縣議員聯盟今年2月到訪台南，受到熱忱接待。希望台日透過議會的努力，增進雙邊的地方與民間交流、促進友好。

黃偉哲得知村岡嗣政熱愛馬拉松運動，送上台南400馬拉松賽事的邀請函，邀請他前來參賽。

雙方更討論到台南市與山口縣未來可從擴大包機、觀光促進，和牛交流、半導體產業交流、學生互訪比賽等領域進一步合作。