搶攻孝親感恩餐飲商機，雲朗觀光集團於母親節檔期祭出多項餐飲、住房的好康優惠，5月6日至12日入住旗下飯店或至紅葉谷綠能溫泉園區，即可獲得白蘭氏強化型葉黃素凍，同時於臉書粉專發起「尋找媽媽影子」社群活動，參與互動即可抽白蘭氏強化型葉黃素凍15入組。君品酒店推出「女王的奢享時光」住房專案，並精心設計出兩款特殊造型蛋糕慶祝母親節。雲品策畫多種母親節限定活動，以豐富佳節時光。而翰品酒店(高雄、新莊)、兆品酒店嘉義、品文旅及君品Collection委託經營的茹曦酒店Sunny Buffet看準母親節聚會需求，特別推出豐盛的餐飲饗宴，讓媽媽們在母親節這天能輕鬆的享用美食佳餚。

雲朗觀光集團攜手白蘭氏，為每一位偉大的媽媽獻上最真摯的祝福，凡5月6日至5月12日入住旗下飯店即可獲得白蘭氏強化型葉黃素凍，每房2入，每日限量送完為止。前往台東紅葉谷綠能溫泉園區泡湯，加入Line官方好友即贈送白蘭氏強化型葉黃素凍1入，幫助媽媽補充日常所需的營養。此外，也加碼推出線上活動，發起母親節尋找媽媽影子的社群活動，邀請網友參與互動，留言即有機會抽中白蘭氏強化型葉黃素凍15入組。

君品酒店推出「女王的奢享時光」住房專案，5月10日至5月12日入住君品酒店行政套房享10,394元起、君品套房享11,549元起，再贈送AVEDA迎賓禮、「粉紅佳人」造型蛋糕乙個(4吋)、白蘭氏雞精禮盒乙組、精選House Wine乙瓶、繽紛自助早餐以及Mini Bar乙次，還加碼享「翰林軒Le Salon」貴賓禮遇及免費體驗君品經典版藝術導覽。若預訂君品套房更獨家贈送巧克力酒禮盒。母親節當天，更特別規劃母親節限定版藝術導覽，精心挑選7件與女性相關的藝術品和故事，與賓客一同透過藝術探索這些溫柔又堅定的女力故事。母親節當天至6樓的Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia西西里牛排館用餐，偉大的媽媽們皆可獲得一杯專屬飲品。

君品酒店今年同全新推出的「蟹蟹媽咪」，售價1,080元，外觀為可愛螃蟹造型，同時以康乃馨作為點綴，選用上等起士與胡桃蛋糕為基底，結合清爽不膩口的蜂蜜慕斯、切達起士奶凍以及爽脆可口的焦糖胡桃餅乾，口感富有層次，不僅外型討喜，同時也以諧音濃情「蟹」意，來傳遞對媽咪的感謝。

經典中的經典「La Madame Rose玫瑰夫人」是君品母親節長期熱銷的蛋糕款式，售價1,280元，有著優雅浪慢的外觀，內餡以酸甜的覆盆子慕斯及巧克力蛋糕做主體。

雲品溫泉酒店母親節期間限定活動，包含住房專案、主題餐點及現場活動。「璀璨美肌」住房專案專為女性貴賓設計，5月入住經典湖景房，一泊二食只要14,520元起，更加贈瑞士頂級護膚品牌VALMONT美肌保養組及護手體驗。餐飲活動的部分，有別以往的蛋糕、甜點，雲品特別推出母親月限定的「玫瑰福滿堂」，將時下流行的圍爐煮茶體驗，加入全國第一座無毒玫瑰園「玫開四度」的玫瑰花醬，讓旅客可在半戶外的私人湖景空間享用玫瑰主題茶品點心，慢活度過美好的母親節時光，即日起至5月31日前皆可預約。

母親節當周亦舉辦了現場活動，在5月11日至5月12日間辦理「上上籤」抽獎活動，將抽出VALMONT免費療程體驗、VALMONT精品級護膚保養品等多項超值好禮。5月10日至5月12日還有每房每晚提供乙份免費的「浮游花」主題DIY課程，邀請賓客親手製作一份絕美的母親節禮物，以透明清澈，無色無味的浮游花保存礦物油，將乾燥花、永生花密封在玻璃花器中，帶來寧靜舒緩的療癒感。雲品以一連串的母親節期間限定活動，期待為所有蒞臨雲品的旅客們，獻上一個溫馨又難忘的母親節假期。