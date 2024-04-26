58歲簡女士數月前卻突然久咳不停，痰液濃稠偏黃且帶有血絲，近日變本加厲且合併發燒、影響食慾，就醫發現是支氣管擴張症惹禍，經藥物及呼吸復健1個多月大幅改善。（亞大醫院提供／潘虹恩台中傳真）

58歲簡女士從未抽菸，數月前卻突然久咳不停，痰液濃稠偏黃且帶有血絲，近日變本加厲且合併發燒、食慾受影響。經就醫發現，她的左肺支氣管粗大，被痰塞滿，是支氣管擴張症惹禍，幸經藥物及呼吸復健1個多月，症狀大幅改善。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師謝逸安26日表示，慢性咳嗽原因多，常見如急性感染如黴漿菌、慢性呼吸道疾病如氣喘、肺阻塞，或是肺部以外器官如鼻涕倒流、胃食道逆流等，甚至非感染性的全身性發炎疾病都是可能引起久咳不癒，例如「支氣管擴張症」就是其中之一。

謝逸安指出，支氣管擴張症主要是肺部支氣管壁因為先天（基因）或後天原因導致結構破壞，小支氣管失去彈性彎曲及擴張，形成永久不可逆的擴張，導致痰液堆積，而支氣管壁上負責執行痰液清潔的纖毛，也因反覆發炎遭到破壞。

他說，該病最常見的症狀是咳嗽不止，不僅早晨會咳出又髒又濃的黃痰，甚至有血痰、呼吸困難及胸痛等併發症，呼吸道感染頻率也會隨之增加，若是長期未治療，還會導致食慾減退及容易疲倦，增加呼吸衰竭的風險。

謝逸安提醒，支氣管擴張症是慢性病，目前尚未有可恢復支氣管的治療方式，但若以適當姿勢引流、拍背、學習呼吸控制及氣道清除技術，再搭配化痰藥及排痰劑、吸入性支氣管擴張劑，多半能改善症狀。