由昌哥、米非、漢斯、阿中所組成的小男孩樂團，2015年出道至今累積不少人氣歌曲，26日公布好消息，即將在6月30日於Zepp New Taipei開唱，主唱米非表示：「粉絲敲碗了兩年，終於要開專場超級興奮，也因為拖了兩年才開，有點擔心大家忘了我們。」團長昌哥也很期待見到歌迷，昌哥說到：「非常懷念每次在專場演唱會上，和粉絲們台上台下直接互動的感覺。」

這次演唱會主題是「老闆！到底行不行？」主要想表達上班族的心聲，用一首一首的歌替歌迷發聲，上班累積的怨氣透過搖滾音樂，一起到Zepp全部發洩出來，昌哥指出：「希望在演唱會中，以上班族為主角，將工作上的喜怒哀樂的情緒，透過我們一首一首的歌曲，以及小男孩樂團特別的成團背景，唱出上班族粉絲們的共鳴。」

米非也提到：「除了上班族的心聲，其實也可以放入生活中那些不順眼大小事，用音樂去發洩心中的不滿。」小男孩樂團希望能夠讓上班的疲憊，在下班後用音樂陪伴辛苦工作的歌迷朋友們。

這次演唱會也重金聘請許多天王天后巨蛋演唱會的製作團隊，一起打造更華麗、更令人耳目一新的視聽體驗，昌哥透露：「這次特別邀請到巨蛋級知名導演組，特地跨刀為這場演唱會的整個層次做越級的提升。也會與一路走來的樂手夥伴們，在音樂上維持最專業的呈現。」