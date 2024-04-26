瑞士鐘表集團Richemont與金光鐘錶合作打造的TimeVallee旗艦店全台2號店、全球第45店，26日於板橋大遠百正式開幕，集結Richemont集團旗下卡地亞、IWC、積家、沛納海、伯爵與名士表等六大品牌複合店，搶攻北北基頂級鐘表新版圖。

根據瑞士鐘表進出口聯合會統計，2024年第一季瑞士鐘表全球銷售數字達60.78億元瑞士法郎，較去年同期減少6.3％，主要是全球第二、第三大市場中國大陸與香港等地區，因通縮與出國採購旺，導致本地銷售數字相對大幅減少，其中大陸首季銷售額達5.38億瑞郎，較去年同期減少22.7％，而香港掉更多，年減25.6％，全球最大市場美國第一季銷售額達10.31億瑞郎幾近為第二市場一倍之多，台灣部分銷售表現也不錯，9400萬瑞郎較去年同期增長2.5％，與日本同比表現一樣增長。

TimeVallee全球總裁Michael Guenoun更從日本開新店，接續來到台灣展新店，他強調，透過與近半世紀的金光鐘錶合作，加上多品牌複合店型概念，提供新的鐘表鑑賞體驗；金光鐘錶總經理龔家賢表示，獲Richemont集團青睞並洽詢合作，也代表金光鐘錶五十年累積專業知識與營運哲學受肯定，TimeVallee板橋大遠百店是繼遠百竹北店之後2號店，整體營業規模更大客群更廣，期帶來新的賞表體驗。而從試賣半個月來，購買族群相對年輕且客單墊高。

遠百總經理徐雪芳則表示，TimeVallee旗艦店進駐板橋大遠百光是卡地亞、伯爵等6支品牌就夠有份量，預料新型態複合店能進一步帶動Richemont、金光鐘錶與遠東百貨「三方多贏」局面，尤其適逢母親節檔期，她更推薦選一支腕表送禮讓媽媽天天看表想著你（妳）；徐雪芳指出，去年遠百竹北全年營業額創68億元新高，其中將近2億元是TimeVallee貢獻的，期待板橋大遠百的TimeVallee能超越竹北店表現。