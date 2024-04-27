隨著電腦、手機等3C電子產品的普及，使得很多人近距離用眼的時間大幅增加，也導致「近視」變得更為普遍，尤其是「高度近視」更需要特別重視，衛福部金門醫院眼科主任翁振傑強調，高度近視常會伴隨著視網膜疾病、黃斑部病變、青光眼等疾病機率大幅增加，並非花錢做近視雷射就可以消除的；此外，視力模糊也會造成生活很大的不便性，因此，「預防」近視、「控制」近視，是國人特別需要重視且注意的，因為一旦近視，就再也回不去了！

翁振傑指出，「控制」近視目前主要的方式有點散瞳劑、角膜塑型片、周邊離焦鏡片、戶外活動等方式。各個方式都有其優缺點。但值得注意的是，無論是何種控制方式，目前的治療都只能使孩童減少近視增加幅度。

翁振傑說明，長效型散瞳劑可以有效的減少近視增加的幅度，每天認真規則點藥水，和沒有何任近視控制的對照組比較起來，可以減少6至7成的近視增加的幅度。但他也提醒，使用散瞳劑最常見的副作用為畏光和視力模糊，目前也有研究在探討使用濃度和安全性的關係，點散瞳劑後應定期回診和醫師討論後續的治療計畫，以及依孩童視力度數表現評估是否需調整治療方式。

至於「角膜塑型片」，是一種特殊的隱形眼鏡，目前有硬式夜戴型和軟式日拋型兩大種類，通過塑造角膜曲率改變來暫時性地改變視力，並產生周邊離焦的效果。翁振傑說，使用角膜塑型和散瞳劑一樣可以減少近視增加的幅度，且免除了需要戴眼鏡的不便，但要留意是否有過敏、角膜感染等狀況。

此外，幫助控制近視最重要的就是戶外活動，翁振傑強調，陽光中的自然光對眼睛的發育和健康非常重要，但要避免直視太陽，適當的陽光可以促進維生素D、多巴胺分泌，減少眼軸的增長。

翁振傑最後表示，在學生時期，因為生長發育和學業等關係，所以這個階段的孩子近視度數變化最為明顯；成年後，近視的度數通常會趨於穩定，但仍有18％的年輕成年人可能會有顯著的度數增加。總之，控制近視需要長期且持續的努力，因此當收到學校視力保健回條時，請不要僅僅把它當作一個回覆任務，定期回診追蹤並持續接受治療，長期下來才能減緩度數的增加。