女星丁寧26日出席金穗影展開幕活動。（羅永銘攝）

2024金穗影展26日開跑，本屆共有66部入圍作品，找來許多作品的主創團隊歡慶開幕式，包含金馬得主王渝萱、丁寧、金鐘入圍男星林鶴軒（大鶴）、表演綜藝雙棲的女星王彩樺。其中，丁寧在短片《注意看，這個女人⋯⋯》中飾演包庇騷擾醜聞的主管。今（26日）受訪時，她也提到了近期台灣社會發生的許多醜聞事件。

對於近期發生的演藝圈醜聞，丁寧坦言「一直在想這件事。」為什麼呢？丁寧表示：「這種事情在演藝圈容易被放大，但其實在各行各業都有類似的事情。」她更點明，預防勝於治療，應該避免類似事情發生，學校、家庭教育必須在#MeToo出現之前就發揮作用。

另外，育有3子的丁寧更直言：「性別教育應該找專業人士指導。」她深入表示，專業知識要請專業人士來指導，不能把壓力都放在學校上，「孩子不是丟到學校就沒有家長的事，家庭還是教育孩子的地方」。

近期有資源班學生遭網紅媽媽歧視一事，丁寧則表示，自己其中的一位小孩在校也有使用資源班的資源，「我小孩數學不好，但我自己數學也非常不好，所以我非常能接受這件事。」她坦言，但其實老師有說，不是父母在不在意，而是在班上同儕的交友狀態，「所以我非常謝謝資源班，他們很能體諒狀態，也非常有耐心」。

另外，女星王彩樺與徐韜合作的短片《初聲》也在影展播映，2人在片中大談忘年之戀。王彩樺透露，這是出道逾40年來以來的最大尺度。她坦言，片尾的最後的「高潮聲」因現場環境太複雜，最後需進錄音室重錄，花了2小時才成功，「導演找了30幾國的叫聲，聽到我頭昏眼花。」

最後，王彩樺仍靠一小杯威士忌才順利錄完。錄製時有想像想養眼畫面嗎？她笑道，一開始想著老公，但因為情緒太滿，導演要她收一點：「後來我想了孔劉、池昌旭，尤其是孔劉演的《關不住的誘惑》，他在裡面超養眼。」