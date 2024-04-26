新生代藝人寶弟（中）與give me five開場演出。（警廣提供）（）

為宣導道路行車安全並慶祝警廣70周年臺慶，警察廣播電臺與中華民國汽車安全協會攜手合作舉辦「警緊相依 交通安全行~聲入你心」公益音樂會，26日19時至21時30分在新北市政府多功能集會堂盛大展開，警政署長黃明昭特別蒞臨勉勵。期望藉由音樂會全力倡導交通部宣導汽機車駕駛人路口慢看停、行人路口停看聽，同時宣導開車不喝酒及汽車輔助駕駛正確的使用觀念。

本次音樂會由孔鏘超級樂團主策畫，邀請聲樂家簡文秀、重量級歌手翁立友、康康、文章、方馨等，以及嗩吶王林祐正、Luxy Boyz、Give me five少女隊的動感演出，展現音樂會多樣化的表演風格；除此之外，透過主持人與歌手互動並穿插道路安全有關的宣導議題，創造一場精彩的音樂饗宴。現場民眾除能享受到歡樂氣氛，同時也透過參與本次活動，充分體現交通安全的重要性。

汽車安全協會理事長陳文芳提醒民眾，汽機車駕駛人路口應慢、看、停，以防禦駕駛的觀念保護行人，替彼此創造更安全的交通環境；另外輔助駕駛科技雖然進步，但還是需要具備正確的使用觀念，才能讓駕駛更便利更安全。他強調輔助駕駛非自動駕駛，特殊突發狀況還是需要駕駛及時介入操控車輛，請駕駛朋友們開車若使用輔助駕駛，還是要手握方向盤、時時注意前方路況，千萬不可輕忽大意。

警廣臺長陳明志則期待透過音樂宣揚各項交通安全理念，呼籲民眾酒後不開車，並推行尊重路權、禮讓行人、救護車等交通觀念，以營造開車新文明。同時也強調警廣會積極扮演促進警民關係的橋梁，協助警察全力防堵詐騙打擊犯罪，以有效維護社會治安。

音樂會由亞洲前衛藝術表演團體LUXY BOYZ 熱鬧揭開序幕，接續由嗩吶結合鼓陣叱咤風雲演出、國際聲樂家簡文秀、好久不見的文章獻聲、康康、巴大雄搞笑說唱、翁立友與方馨情歌大合唱，讓現場觀眾大飽眼福與耳福。音樂會最後在翁立友帶領全體大合唱《我做你的靠山》歌聲中，畫下完美句點。