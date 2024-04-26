近54萬股東有福了！中信金26日公告去年度股利，每股配發現金股利1.8元，創下金控史上最高現金股利發放紀錄，前高是發生在前年，當年每股發放現金股利1.25元，若以26日收盤價31.15元來看，現金殖利率高5.79％，