中信金控表示，此次能發出這麼高的股利主要是2023年合併稅後盈餘達560.81億元，創下歷史新高紀錄，再加上OCI迴轉利益，經董事會決議，普通股每股配發現金股利1.8元、共發出353億元的股利。
中信金2023年獲利創新高，稅後純益成長66.8％至560.8億元，每股稅後純益攀高至2.82元，股息配發率達63.8％。
近54萬股東有福了！中信金26日公告去年度股利，每股配發現金股利1.8元，創下金控史上最高現金股利發放紀錄，前高是發生在前年，當年每股發放現金股利1.25元，若以26日收盤價31.15元來看，現金殖利率高5.79％，
中信金控表示，此次能發出這麼高的股利主要是2023年合併稅後盈餘達560.81億元，創下歷史新高紀錄，再加上OCI迴轉利益，經董事會決議，普通股每股配發現金股利1.8元、共發出353億元的股利。
中信金2023年獲利創新高，稅後純益成長66.8％至560.8億元，每股稅後純益攀高至2.82元，股息配發率達63.8％。
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