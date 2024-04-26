中信金控表示，此次能發出這麼高的股利主要是2023年合併稅後盈餘達560.81億元，創下歷史新高紀錄，再加上OCI迴轉利益，經董事會決議，普通股每股配發現金股利1.8元、共發出353億元的股利。

中信金2023年獲利創新高，稅後純益成長66.8％至560.8億元，每股稅後純益攀高至2.82元，股息配發率達63.8％。

《金融股》中信金現金殖利率金控稱王 外資喊35元
美國｜達美樂披薩Q1營收獲利超預期
友達財報出爐 第一季每股淨損0.46元
#中信金 #股利 #配發現金股利 #發出 #每股
透過【Google新聞追蹤中時新聞網