日本山梨縣富士河口湖町的LAWSON便利商店的位置很好，不但可以看到富士山，還看起來像便利商店的屋頂，所以被外國遊客稱為「富士山LAWSON」，成了非常熱門的觀光景點，但外國遊客長期不守規舉的行為，例如亂丟垃圾、闖入私人財產等踰矩行為不斷，應居民的要求，地方政府決定搭個黑色屏幕把這邊的風景給遮蔽起來，以遏制當前的亂象。

自一位泰國知名演員在社群網路上介紹了富士山LAWSON之後，過去兩年以來，這間河口湖站前店成為了外國遊客的熱門拍照地點，而且距離富士急行線河口湖站很近，周圍總是有遊客在拍照。

雖然遊客會在便利商店的停車場和前面的人行道上拍照，但對面牙科診所的人行道的拍攝角度更好，所以許多攝影師都湧向了那條約70公分寬的人行道，幾乎佔據了整個區域。

此外，為診所訪客保留的停車位還發生了抽菸、亂丟垃圾和未經授權停車的事件。雖然河口湖町已派駐保安人員指揮遊客遵守規則，但仍然存在違規行為。

牙科診所負責人表示：「我家門前唯一的地方就是這樣，這令人不安。」他認為，拉起屏幕，是否能改善遊客湧入的影響，以及之後是否人潮會減少仍然存在不確定性。

隨著訪日外國遊客數量的回升，觀光過熱已成為全國旅遊目的地的問題。人為遮蔽熱門拍攝點這種措施前所未見，所以富士河口湖町採取的方式引起了全國關注。