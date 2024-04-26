台北市長蔣萬安去年9月在台北市交通會報上，指示相關單位在「未依號誌指示左轉」的肇事熱點，增設標誌牌面提醒用路人，試辦3個月以觀成效，今(26)日台北市交工處在交通會報中表示，試辦路口皆有事故數量下降的趨勢，期間也未有死亡車禍，不過道安委員認為試辦期間過短，且有變數影響，可能導致數據失真，因此蔣萬安裁示再續辦3個月觀察。

針對台北市「未依號誌指示左轉」的肇事熱點增設標誌牌面的試辦結果，台北市交工處今日提出專案報告；交工處規畫科長李薇婷指出，試辦的15個路口中，期間皆未出現死亡車禍，但事故量增減不定。

交工處規畫科科長李薇婷表示，15個試辦路口中，事故量減少最多的路口為「中山北路、福國路口」，從每個月1.06件下降到0.33件，「市民大道、東興路」、「重慶北路、鄭州路口」、「重慶南路、愛國西路口」則是降低至0件，不過「木柵、萬芳路口」有微幅上升，從每月平均0.22件至0.33件。

至於違規取締部分，李薇婷說，「金山南路、愛國東路口」從每個月117件下降到22件，「八德路、基隆路口」則從104件下降到36件，「八德路、東寧路口」也從91件下降到23件，不過「港墘路、環山路口」卻不減反增，從58件增加到72件。

對此成果，道安委員認為，查看號誌左轉應該是考照時就該學會，增設牌面有畫蛇添足之嫌，且數據降低可能也與警方加強取締等其他因素所致，增設標誌牌面的效果仍有待商榷。

最終蔣萬安裁示，易肇事路口增設標誌牌面試辦3個月樣本數可能不多，應再繼續觀察、累積更多數據再交由相關單位分析成效，後續排除其他因素後，15個路口再試辦3個月以評估成效。