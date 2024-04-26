中央氣象署近日對中南部發出大雨警報，有攝影愛好者捕捉大片閃電照亮天空，既壯觀又驚人的一幕，有民眾說「難道是雷神發威了？」

閃電照亮台東市區上空，民眾嘖嘖稱奇。

台東氣象站主任冉立群指出，這波峰面主要影響中南部，中央氣象署也對這些區域發佈大雨警報、提醒民眾注意。

冉立群說，鋒面所帶來旺盛對流連帶影響引發雷電，預計這波大雨將會在今天下午至晚上發生，28日才告緩解，請民眾注意大雨帶來的影響。