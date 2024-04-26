61歲綜藝天王吳宗憲出道超過40年，至今仍主持多個熱門綜藝節目，幽默風趣形象深植人心，還提拔不少後輩，在主持領域是數一數二大哥級人物。但吳宗憲爭議也不少，最近他罕見吐真心話，承認自己不願當虛偽的人，因此在幕前形象不太好，卻自認有一顆真實的心，時間可以說明一切的。

吳宗憲主持人氣節目《綜藝玩很大》邁入第10年，他目前和節目組在馬來西亞蘭卡威拍攝，今（26日）他突然在Instagram更新動態，有感而發吐露多年心聲，發現時間過很快節目一下子就10年，「愛你們喔，一次都不能讓你失望………」，他說自己是這樣教育孩子，希望他們都可以好好的。

但近年吳宗憲發言多次引起爭議，他知道自己在媒體形象不好，但他就喜歡真實的自我，再辛苦也不願當一個帶（戴）著假面具虛偽的人，就算他沒有特別的才華或出眾的外表，不過，時間可以說明一切，因為他有一顆真實的心。

不少觀眾和粉絲見到吳宗憲突如其來的發言嚇了一跳，擔心他是不是發生什麼事情外，也紛紛留言關心他，「謝謝憲哥，有您生在這世代真好」、「這種會唱歌會主持會演戲又會搞笑的十項全能之人，到底除了你還能有誰」、「永遠支持幽默又風去的憲憲」。