搶攻港澳市場，臺北市觀光傳播局局長王秋冬24日率旅遊相關業者赴港澳推廣臺北旅遊，並見證臺北雙層餐車與香港水晶巴士首度簽署合作備忘錄。王秋冬表示，臺北市雙層餐車與香港唯一的觀光餐車「香港水晶巴士（Crystal Bus）」簽訂合作備忘錄，為雙層餐車的發展及推廣邁出大步，期待藉由共推旅客互送優惠，共同為雙方觀光市場努力。

根據交通部觀光署資料，112年來臺旅客總計逾648萬人次，其中港澳旅客人次高達119.5萬，名列第一，超越韓國及日本，為臺北市重要推廣的目標市場之一；這次觀傳局組團前往港澳，參與業者包含旅行業、雙層觀光巴士、旅宿業等。

此行觀傳局王秋冬局長及香港水晶巴士鄭榮耀總經理，共同見證臺北市雙層餐車代表徐浩源與香港水晶巴士主席洪家恆，簽署雙城觀光餐車「合作備忘錄」，共推互送遊客優惠。王秋冬表示，期待本次合作能增加雙邊遊客互訪人次，相互體驗移動式觀光與美食相結合的城市旅遊形式，觀傳局今年為爭取更多港澳旅客來臺旅遊，規劃推廣港澳旅客赴臺北週末短旅行及親子遊，以多元遊程產品滿足香港旅客旅遊需求。香港水晶巴士的餐點是香港米芝蓮餐飲，臺北市雙層餐車則與臺北五星級飯店合作，都各具性價比及美食特色。

KLOOK香港總部跨平台提供臺北旅遊產品訂購選擇。（圖／北市觀傳局提供）

與香港麗晶酒店交流推廣兩城觀光。（圖／北市觀傳局提供）

觀傳局也說，交流行程中，香港麗晶酒店（Regent Hong Kong）亦熱情表達港臺旅宿業長久以來友好及相互支持的關係；同行的台北晶華酒店行銷業務部總監陳佩侖則強調，全球麗晶酒店重視臺灣市場，除提供優質舒適的旅宿環境之外，亦配合臺北市跨海進行城市旅遊推廣。此外，觀傳局亦走訪旅遊線上平台Klook香港總公司，劉穎賢經理表示，Klook架設了完整的臺北觀光線上產品銷售平台，舉凡交通票券、旅宿訂房、景點遊程、美食、伴手禮等，都有完善的規劃，此行能與臺北市業者在香港做面對面的溝通，相信對於共同推廣臺北城市觀光將大有助益。

臺港觀光業者齊聚一堂建立合作平台。（圖／北市觀傳局提供）

此外，觀傳局也拜訪中華航空、長榮航空香港分公司，並前往澳門了解星宇航空往返澳門臺北的送客情形，期待能建立更緊密的送客合作機制，表達共同推動臺北城市觀光，並規劃旅遊產品專案送客到臺北，讓來臺旅遊的人潮再創高峰。