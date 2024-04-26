美軍F-18戰機。（示意圖/美國海軍）

根據央視《奮飛向戰的海空獵手》紀錄片，公開大陸戰機和美戰機交鋒的情形。當時在南海，解放軍2架殲-11BSH遭到美4架F/A-18挑釁，被直接用火控雷達鎖定，最後成功脫逃。退役少將栗正傑表示，他不認為美軍F-18戰機可以接近到100公里以內，因此以空軍訓練來講，這代表從嚴從難，假如再讓敵人接近到120公里內，而且被火控雷達鎖定，要怎樣來脫離戰鬥。

針對解放軍2架殲-11BSH和美戰機交鋒，栗正傑今(26日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，「BSH」代表是兩個人操作的飛機，一個人負責飛行，另一個人等於副駕駛。以殲-11來講，飛行員負擔很重，如果要長時間飛行，久了就會累，所以必須要兩個人來輪流操作，另外一個人負責火控。

栗正傑認為，這部影片官宣意味比較大，因為他不相信美國F-18戰機可以接近到100公里以內，也就是說可以接近南海。現在空中纏鬥已經少了，是誰先發現誰。若是空中預警機先發現到你，大概500、600公里之內就可以發現。

栗正傑接著指出，再來比空對空導彈誰射得比較遠，解放軍空對空飛彈霹靂-15射程150公里，霹靂-17到達200公里以上。對美軍來講，這一段就是它的短版，AIM空對空飛彈射程就是120公里；所以當兩軍交鋒，雷達先鎖定到你，150公里空對空導彈就出 去了，怎麼可能讓你接近到100公里之內。

栗正傑點出，以空軍訓練來講，這代表從嚴從難，假如再讓敵人接近到120公里之內，而且被火控雷達鎖定，要怎樣來脫離戰鬥。