今天（26日）受鋒面、西南風影響，西半部各地降下大雨，單日累積雨量以高雄市桃源區的92.5毫米最多，明天（27日）天氣依然不穩定，西半部地區可能有局部大雨，中南部地區需留意短延時的強降雨發生，下周日（28日）鋒面遠離，不過下周二（30日）起又有鋒面靠近，提醒民眾隨身攜帶雨具備用。

中央氣象署資訊顯示，明天持續受鋒面、西南風影響，各地天氣不穩定、降雨機率高，西半部地區及澎、金、馬可能有局部大雨，中南部地區需留意短延時的強降雨發生，東半部雨勢較小且空檔較大，有機會看到陽光，但仍建議隨身攜帶雨具；溫度方面，各地早晚低溫約21度，白天高溫上看31度。

下周有東北季風來襲，氣溫略降、雨勢明顯，下下周水氣會明顯減少。（圖／氣象署）

下周日鋒面遠離，各地降雨逐漸趨緩，中部以北仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨，不過降雨空檔較長；下周一（29日）由西南風轉吹偏南風，各地天氣穩定悶熱，東南部有焚風發生的機率，不過中部以北仍有零星短暫陣雨，午後東北部、花蓮地區及各地山區局部短暫雷陣雨。

下周二又有鋒面靠近，越晚降雨機率越高，中部以北、宜花地區有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；下周三（5月1日）持續受鋒面影響，下周四（5月2日）鋒面通過加上東北季風增強，北部、東北部天氣稍轉涼，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨。