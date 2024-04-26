大陸商務部網站26日消息，為貫徹落實中共中央、大陸國務院決策部署，按照大陸《商務部等14部門關於印發＜推動消費品以舊換新行動方案＞的通知》，大陸商務部、財政部等7部門近日聯合印發了《汽車以舊換新補貼實施細則》（《細則》），明確了汽車以舊換新資金補貼政策。

《細則》明確了補貼範圍和標準。自《細則》印發之日至2024年12月31日期間，報廢「國三」以下排放標準燃油乘用車、或2018年4月30日前註冊登記的新能源乘用車，並購買符合節能要求乘用車新車的個人消費者，可享受一次性定額補貼。

其中，對報廢上述兩類舊乘用車並購買符合條件的新能源乘用車的，補貼1萬元（人民幣，下同，約合新台幣4.4萬元）；對報廢國三以下排放標準燃油乘用車並購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補貼7000元。

《細則》明確了補貼申領流程。擬申請汽車以舊換新補貼的個人消費者，應於2025年1月10日前，通過登錄大陸全國汽車流通資訊管理系統網站或「汽車以舊換新」小程序，填報申請材料，相關材料應於《細則》印發之日至2024年12月31日期間取得。

《細則》明確了監督管理要求。各地方相關部門要按職責做好汽車以舊換新資金補貼工作，加強監督管理。各地不得要求將報廢汽車交售給指定企業，不得另行設定具有地域性、技術產品指向性的補貼目錄或企業名單。各地應設立汽車以舊換新電話諮詢熱線，及時回應公眾訴求，接受社會監督。

下一步，大陸商務部將會同有關部門，指導各地方落實好補貼政策，加大宣傳解讀力度，便利消費者參與汽車以舊換新行動，更好滿足人民群眾美好生活需要。