國民黨立院黨團總召傅崐萁今(26)日率團訪問大陸，他行前在桃園機場表示，此行為代表台灣新民意的和平破冰之旅，希望能恢復中斷8年的兩岸關係。

傅崐萁強調，台灣海峽需要和平安定，但是美國國會通過援外授權法並軍援80億元給台灣；俄烏開戰以來已經犧牲超過100萬人，以巴衝突罹難人數也將近10萬人，我們不能讓我們的孩子為了民進黨來流血。

傅崐萁說，期待此次兩岸破冰之旅能夠降低過去的仇恨，並恢復兩岸的全面交流。目前台灣的百工百業都非常艱困，希望除了能把台灣的農漁產品行銷大陸，更歡迎大陸的團客、自由行旅客可以再次走進台灣、認識台灣、愛上台灣。

傅崐萁也向民進黨喊話，準總統賴清德已經表達兩岸坐下來談的意願，他呼籲民進黨能夠做一個負責任的政黨，兩岸一起來合作面對21世紀新的挑戰。

此次共有17位立委前往大陸，除傅崐萁外，還有不分區立委翁曉玲、林倩綺、區域立委王鴻薇、張智倫、廖先翔、羅明才、鄭正鈐、邱鎮軍、游顥、陳玉珍、陳雪生、林沛祥、徐欣瑩，原民立委黃仁、盧縣一、鄭天財等人。