美國東岸佛羅里達州的全球知名度假遊樂園「迪士尼世界」（Disney World）最近頒布新的安全規定，即起禁止遊客搭乘電扶梯時穿著卡駱馳（Crocs）旗下熱門的洞洞鞋，以防止更多人身意外狀況發生。

美國《紐約郵報》周五（26日）引述專門報導迪士尼樂園動態網站Inside the Magic報導，位於佛州中部的「迪士尼世界」已把外號「布希鞋」的卡駱馳洞洞鞋視為違反安全規定的物品，至少在搭乘電扶梯時是不合規定的鞋子。社群平台已有網友分享在迪士尼世界裡的EPCOT園區The Land Pavilion建物內電扶梯拍到相關禁止標示。

Idk if these are new or not but there are now stickers on the escalators that say no crocs in the land pavilion pic.twitter.com/UiJ9YO8SKy — MagicbandManiac+ (@MagicbandManiac) April 24, 2024

今年1月起，洞洞鞋卡在電動手扶梯踏階的畫面在網路上流傳，多半都是鞋子前緣卡住，有的鞋子甚至呈現直立狀態。Inside the Magic強烈建議遊客穿著運動鞋造訪迪士尼樂園，不僅安全，也更適合步行。

迪士尼世界占地甚廣，內有多個主題園區，目前還不清楚迪士尼世界是否曾有人因為穿著洞洞鞋搭乘電扶梯而受傷，不過The Land Pavilion近年已多次傳出電扶梯「吃」洞洞鞋的狀況，例如2022年7月一段影片顯示，一名婦女拍攝短片展示一隻黑色洞洞鞋被電扶梯踏階「吞掉」的場面：「這下子灰姑娘失去了她的洞洞鞋。」

2022年有網友拍攝佛州迪士尼世界內一處電扶梯夾住洞洞鞋的短片。

Why is NEVER a good idea to wear Crocs on a escalator.



Walt Disney World Resort, EPCOT, The Land pavilion. 7/11/2023 pic.twitter.com/AC7Xyo0Fqy — Hermann (@wecke) July 12, 2023

美食部落格「迪士尼美食」（Disney Food Blog）有文章指稱，至少2021年起，迪士尼世界裡的迪士尼之泉（Disney Springs）園區電扶梯就已出現禁穿洞洞鞋（No Crocs）的標示。

穿著洞洞鞋搭乘電扶梯存在的安全隱患已不是新聞，尤其兒童。2017年中東杜拜一家飯店的電扶梯就曾發生憾事，一名英國5歲穿著洞洞鞋的男童連鞋帶腳卡在電扶梯，腳趾傷勢嚴重只能切除。