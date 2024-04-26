美國空軍本週三（24日）宣布，將由美國國防承包商安杜里爾（Anduril）和通用原子（General Atomic）公司繼續設計、製造和測試其第一批無人機僚機，即協作戰機（Collaborative combat aircraft），其目標旨在是創建一系列能夠自主飛行與有人駕駛戰鬥機，例如F-35 和下一代戰機可以搭配的無人僚機。

美國空軍已將協作戰機（CCA）計劃作為機隊現代化的關鍵事項之一，並期望協作戰機要比有人駕駛的戰機便宜，且能夠在戰鬥中進行空襲、偵察或執行電戰任務，以擴大有人駕駛飛機的攻擊範圍。美國空軍希望未來能夠部署至少 1000架協作戰機，機隊可能包括多種類型的無人機僚機，具備不同的能力和生存能力水平。

空軍部長肯德爾（Frank Kendall）在新聞稿中表示:「現在，在 2024 財年預算頒布後，我們正式授予2家公司以建立具有代表性的生產測試產品。我們所取得的進展證明了與產業界的寶貴合作，工業界與空軍的投資推動了這一舉措的發展。」

通用原子推出的自主協作無人機名為「賭注」（Gambit），是美國空軍的首款 協作無人機，表示其先進的人工智慧和自主軟體將有助於提供高品質的情報、監視和偵察，並能夠感知和追蹤感興趣的目標。

General Atomics describes Gambit as a family of four large unmanned aircraft that share a common core system for efficient and cost-effective production. But that's all they really have in common in application. #GambitUAS 🧵1/5



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通用原子言人馬克（C. Mark Brinkley）表示，「賭注」的設計基於XQ-67無人機的基礎平台，美國空軍研究實驗室今年稍早試飛了該無人機，以測試「平台共享」製造策略，根據這種方法，XQ-67的底盤（平台）可以為多種無人機提供通用基礎，可以降低成本並實現大規模量產。。

安杜里爾推出的產品叫做「怒火」（Fury）採用了前瞻性的方法來快速、大規模地部署現場自主系統，很自豪能夠為其他非傳統國防公司參與大型專案的競爭和交付鋪平道路，目前還沒有更多的信息。