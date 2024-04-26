LUCY也演唱中文歌〈想見你想見你想見你〉，透露了練習了3周之久。（超級圓頂提供）

LUCY演唱會吸引2000人到場朝聖。（超級圓頂提供）

韓國樂團LUCY於26日晚間在新莊Zepp New Taipei舉辦「LUCY 1st WORLD TOUR written by FLOWER in TAIPEI」演唱會，由於團名和台灣小學生常跳的健康操「撞名」，受訪時雖自虧肢體不協調，但仍親民地學跳一段「聽講Lucy時常做運動，身體健康精神好，Lucy！你是那欸價尼熬（你是怎麼那麼厲害）」，並不斷重複練習，訪問結束後，還留下來向記者再度確認舞蹈動作，笑說「等等可以表演給粉絲看」。

LUCY是2019年因參與選秀節目《Super Band》組成的4人樂團，由小提琴手兼隊長辛禮讚、主唱兼吉他手崔庠燁、貝斯手趙元祥及鼓手申光一組成，今晚雖天公不作美，仍吸引2000人到場朝聖，恰巧他們前2次來台也下雨，隊長兼小提琴手辛禮讚笑認確實跟雨天很有緣，「在韓國也是，本來沒下雨，但我們一表演就會下雨，還曾經雨大到完全無法表演，可能是我們把雨從韓國帶來台灣了」。

此次也是他們繼去年10月首次專場演唱會和高雄拼盤演唱會後，暌違半年再訪台，趙元祥說，台北是他們出道後唯一拜訪2次的城市，「上次來就覺得台灣粉絲很熱情，希望這次也能感受到」，提到上次品嘗的臭豆腐，崔庠燁表示只有他和申光一敢吃，「不過上次是吃炸的，好像還不是很正宗的臭豆腐，希望這次可以吃到」，而上次來台，崔庠燁還有到公園和大媽一起跳舞，他笑說「本來想要跳早操，但我去公園時已經是晚上了」，更直誇大媽們的體力比自己還好，「當時只有我在流汗」。

演唱會上，LUCY也演唱了練習3周之久的中文歌〈想見你想見你想見你〉，崔庠燁在訪問中表示「最難的部分當然是歌詞」，不過因為第一遍有些歌詞唱錯，趙元祥解釋，因為很想看歌迷的臉唱，於是抬頭看了一下，沒想到歌詞就全錯亂了，求好心切的他們又和粉絲再一起合唱了一遍，讓全場爆出超大尖叫聲，4人也搞笑自曝「還好有你們跟我一起唱，覺得很安心，不然我們剛剛壓力很大，一直在偷瞄提詞機」。