韓國樂團LUCY於26日晚間在新莊Zepp New Taipei舉辦「LUCY 1st WORLD TOUR written by FLOWER in TAIPEI」演唱會,由於團名和台灣小學生常跳的健康操「撞名」,受訪時雖自虧肢體不協調,但仍親民地學跳一段「聽講Lucy時常做運動,身體健康精神好,Lucy!你是那欸價尼熬(你是怎麼那麼厲害)」,並不斷重複練習,訪問結束後,還留下來向記者再度確認舞蹈動作,笑說「等等可以表演給粉絲看」。

LUCY是2019年因參與選秀節目《Super Band》組成的4人樂團,由小提琴手兼隊長辛禮讚、主唱兼吉他手崔庠燁、貝斯手趙元祥及鼓手申光一組成,今晚雖天公不作美,仍吸引2000人到場朝聖,恰巧他們前2次來台也下雨,隊長兼小提琴手辛禮讚笑認確實跟雨天很有緣,「在韓國也是,本來沒下雨,但我們一表演就會下雨,還曾經雨大到完全無法表演,可能是我們把雨從韓國帶來台灣了」。

此次也是他們繼去年10月首次專場演唱會和高雄拼盤演唱會後,暌違半年再訪台,趙元祥說,台北是他們出道後唯一拜訪2次的城市,「上次來就覺得台灣粉絲很熱情,希望這次也能感受到」,提到上次品嘗的臭豆腐,崔庠燁表示只有他和申光一敢吃,「不過上次是吃炸的,好像還不是很正宗的臭豆腐,希望這次可以吃到」,而上次來台,崔庠燁還有到公園和大媽一起跳舞,他笑說「本來想要跳早操,但我去公園時已經是晚上了」,更直誇大媽們的體力比自己還好,「當時只有我在流汗」。

演唱會上,LUCY也演唱了練習3周之久的中文歌〈想見你想見你想見你〉,崔庠燁在訪問中表示「最難的部分當然是歌詞」,不過因為第一遍有些歌詞唱錯,趙元祥解釋,因為很想看歌迷的臉唱,於是抬頭看了一下,沒想到歌詞就全錯亂了,求好心切的他們又和粉絲再一起合唱了一遍,讓全場爆出超大尖叫聲,4人也搞笑自曝「還好有你們跟我一起唱,覺得很安心,不然我們剛剛壓力很大,一直在偷瞄提詞機」。