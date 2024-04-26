以經營「林叨囝仔The Lins' Kids」粉絲專頁且生了7寶聞名的Sydney（陳珮芬），先前才因挺孕肚爬山、揹嬰滑雪惹議，最近又陷入疑似在直播中恥笑資源班學生，引發軒然大波還遭到多個合作方切割。Sydney深夜道歉後無效，還被網友挖出她自豪畢業最強外語大學，還脫口唯一專長是生小孩。

7寶媽Sydney失言道歉後沒有太大改善，遭廠商拒絕合作外，也引起網友砲轟，還有人起底Sydney學歷，發現她其實是一名「學霸」；Sydney昔日在部落格分享關於小孩自學的看法，自曝畢業於文藻外語大學西文系，副修英文，但謙虛地說，「只會背書考試，其他都不會」，文藻外語大學是台灣第一所外語專門大學。

在文中Sydney提到讓小孩自學，但她與先生自認不是有才華的父母，她說自己不會美術、不會音樂、不會數科、不會理科，最後還說唯一的專長是「生小孩」；但她也給出多年來悟出的想法，可以幫孩子設計安排課程，不用自己當老師，另外也透露會給小孩充足睡眠，才能有更好的學習效果。

近日Sydney直播業配網路書店時，部分話語遭質疑是恥笑資源班學生，事後立即遭到全網出征，她也緊急在25日晚間再開直播道歉，強調自己沒有歧視，對於自己的笑聲和用詞不當感到抱歉，隨後又發文再次道歉；但網友不買帳，認為她甚至想推卸責任，狠批「為了業配而道歉的道歉」、「絕不會姑息原諒妳」。