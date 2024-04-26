根據央視《奮飛向戰的海空獵手》紀錄片指出，當時在南海，解放軍2架殲-11BSH遭到美4架F/A-18挑釁，美戰機直接用火控雷達鎖定。退役中將帥化民認為，美戰機開火控雷達是非常挑釁的行為，因為飛行員被鎖定時，嗶嗶嗶一響，心理壓力大得不得了。退役少將栗正傑認為，一旦開了，就可能開戰，會擦槍走火。

帥化民今(26日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，有人說，美軍太過分，去開火控雷達。開火控雷達是非常挑釁的行為。退役少將栗正傑也表示，就像我們不會對敵機開火控雷達，一旦開了，那就開戰了，就會擦槍走火。

帥化民接著點出，因為飛行員被火控雷達鎖定時，嗶嗶嗶一響，心理壓力大得不得了。因為距離遠的話，可能16秒、距離短8秒，就被擊中了。所以即使做出因應動作，也不一定能確保逃脫，因此，對方開火控雷達，就是在挑釁。

栗正傑則認為，開火控雷達代表不只是挑釁，可能代表要開戰。殲-11若是有飛彈，可在8到16秒的時間先發射。