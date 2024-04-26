PLG聯盟發言人王博麟先前於「MIC歐北共」受訪中，一段貶自家PLG聯盟，捧T1聯盟的言論，遭到不少粉絲與網友議論紛紛，今(26)日上午，PLG聯盟也宣布撤換王博麟發言人身分，改由聯盟執行長鄭瑋柏兼任。

王博麟在「MIC歐北共」的節目中推崇T1職籃工作效率，並表示「我們P大概編制內20個人，但做出來的事情跟成效，跟你們（T1聯盟）十幾個人差不多，所以覺得你們滿厲害的」，這段談話內龍也引來PLG球迷、員工大表不滿，並質疑作為聯盟發言人的王博麟，竟然會在節目中公開讚揚別的聯盟。

王博麟的一番言論，雖然引起不少球迷不滿，但也有網友認為「不要太玻璃心」，以王博麟的身分或許了解更多內幕，也覺得王博麟的言論並無不妥；今(26)日上午，PLG聯盟也宣布撤換王博麟發言人身分，並由聯盟執行長鄭瑋柏兼任，而王博麟受訪的節目「MIC歐北共」，該集內容也先下架，疑經修改內容後再上架，