橋頭地檢署偵辦陸軍楊姓少校後勤科長，涉嫌勾結建商，利用營區舊靶場回填廢棄物牟利逾282萬元，檢方今年初現場開挖，並傳喚楊姓科長及吳姓廠商到案，因涉案情節重大聲押獲准，檢方26日依廢棄物清理法、貪汙等罪名，對楊、吳、王、劉4人提起公訴，而楊姓中校已於2023年申請退伍。

橋頭地檢署察官陳靜宜、蔡婷潔指揮高雄市調處會同高市環保局，於今年1月17日、3月14日，針對陸軍八軍團大樹營區舊靶場執行開挖稽查，發現該處遭填埋共計約3萬8931多噸營建混合廢棄物，隨後傳喚楊姓少校和吳姓廠商，進行調查，檢察官訊後認2人犯罪嫌疑重大有羈押原因與必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

全案起於一場樹木修剪工程，2021年5月間，高雄某土木工程吳姓廠商得標陸軍八軍團「樹木修剪」招標工程，該工程吳負責樹木修剪工作，由楊負責監督、驗收工作，吳知悉該營區舊靶場有大面積凹地需要填平，於是將該營區舊靶場旁樹木砍除，及營區內樹木修剪作業後所產生一般廢棄物，直接運至該舊靶場凹洞內回填，減省約60萬元之清運處理費用。

楊因作為工程的驗收人，明知廢棄物處理並不合法，卻放任不法作業，更是在業者支付給吳公司的款項中，獲取一筆87萬7500元的不當利益。

除了將廢棄物回填，2人還與其他業者合作，將未經處理的雜土、磚塊等不明廢棄物運至營區中，甚至還牽涉到土尾場的非法活動，從中非法獲利282萬600元。

檢方指出，該公司自2016年至2022年間，至少有42起不法違規案件，裁罰金額高達2400元至30萬元不等；此外，根據環保局估算，未來清除處理這些廢棄物將需要高達4億元的費用。

儘管楊已於2023年申請退伍，但案件仍在進行中，檢方26日偵結依貪污治罪條例與廢棄物清理法將楊、吳等4人起訴。