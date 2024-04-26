高雄連兩起連環撞！ 高雄女閃車撞倒整排機車 22:352024/04/26 中時 楊舒婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市今日發生第二起連環撞事件。（高市三民二分局提供／楊舒婷高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市今日發生第二起連環撞事件，先前苓雅區三多二路才發生一起連環撞意外，三民二鼎力路又有一名女性疑似為了閃車導致自己衝撞路邊的停放車輛，所幸無人受傷，詳細肇事原因還待釐清。 內湖天價車禍！休旅車撞上「千萬保時捷」駕駛下車臉都黑了 死亡車禍！曳引車迴轉遭猛撞 駕駛噴出車外傷重亡 國道掉貨櫃害後車追撞1死！物流外包駕駛棄車逃亡 #高雄市 #三民二 #車禍 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 伸港姊妹車禍後現況曝光！姊姊露出笑容 妹妹昏迷仍插管治療中 20:132024/04/24 社會 離奇！國1平鎮段「聯結車撞掉落貨櫃」駕駛送醫不治 08:132024/04/26 社會 內湖死亡車禍！看病婦三總院區內遭「砂石車輾過」 傷重不治 13:542024/04/25 社會 婦停等紅燈遭酒駕撞死引眾怒 屏東警方展開3天大執法 14:562024/04/25 社會 金門2車追撞翻覆 全豎成「立筊」 路人嚇壞 14:002024/04/26 社會 高雄車站最新進度曝 網驚：台北車站輸了 14:422024/04/26 生活 靠一張海報出道！瘦子嚴重車禍被迫放棄舞蹈 表演10多年仍緊張 12:122024/04/25 娛樂 「灣市38BOT案」簽約 打造「悠活生活廣場」帶動北高發展 12:202024/04/26 生活 賓士車借友「對方拒還」 男騎重機攔車反遭撞「燒成火球」 08:212024/04/26 社會 男誤信假投資遭詐170萬 還捧120萬要面交 女車手遭逮 12:542024/04/25 社會 國3東山段小貨車自撞路牌 副駕妻子傷重慘死丈夫輕傷 08:452024/04/25 社會 品觀點｜整合長者運動資源服務 高市跨局處設置「銀髮健身俱樂部」 16:582024/04/26 生活 轎車撞飛等紅燈騎士 衝小北百貨撞19車 女駕駛：誤踩油門 21:452024/04/26 社會 國3大溪段小貨車追撞大貨車 車頭變形2人傷 18:202024/04/26 社會 女子開車自撞電桿釀大塞車！警詢問原來是做了「這件事」 16:512024/04/24 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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