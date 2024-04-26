日本航空26日證實，由於機長醉酒後於飯店滋事遭警方警告，24日自美國德州達拉斯飛往東京羽田的班機因而取消，157名乘客行程因此被迫延後。

日本航空表示，機長22日駕駛JL12班機，自東京羽田飛往美國達拉斯沃斯堡國際機場，原定於24日駕駛相同航線的JL11班機返回東京。但因機長22日抵達後大量飲酒，甚至在飯店滋事驚動警方，日航判斷其「身心狀態不宜駕駛」拒絕讓其上機。

由於安排其他機組員需要時間，日航當日暫以「機組人員身體不適」取消班機，安排157名旅客搭乘稍晚的美國航空直飛班機返回日本。

涉事機長現年48歲，先前並無任何飲酒鬧事的不良紀錄。22日抵達達拉斯機場後，他與另外2名機師、4名空服員共7人前往餐廳用餐飲酒，回到飯店後又在房內繼續飲酒。由於房內太過吵鬧，飯店人員多次要求7人留意音量，最後直接報警，警方到場後僅口頭警告。日航表示，7人飲酒總量大約相當於7瓶紅酒。

日本航空已於26日召開記者會致歉，但日航已非第一次發生機師飲酒事件。2019年4月至9月期間也陸續有3名機師在執勤前的酒測檢出曾在值勤當天或前一天飲酒。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！未成年請勿飲酒。