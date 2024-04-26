普達系統表示，合併後Varlik經營團隊將留任並加入公司，預計將與內部端點銷售系統（POS）及工業電腦顯示器，在市場通路、業務、產品開發設計、生產製造等產生經營綜效。

Varlink成立於2005年，主要提供自動識別產品（Auto ID）、端點銷售系統（POS）、平板電腦及其周邊產品等通路整合型服務。其中核心業務是代理知名國際品牌「Zebra」自動識別產品、手持式數據終端裝置、標籤印表機、軟件套件等。服務客戶群包括倉儲管理系統、醫療資訊系統、交通運輸業及零售業整合商等，與POS有所重疊。

完成併購Varlink後，普達系統在英國能夠提供一站式服務的完整產品方案給客戶，尤其在零售業部分，將因此擴增公司在零售市場銷售版圖。此外，Varlink近年也代理「SUNMI Technology」產品•，其Android POS也增加普達在英國市場除了提供Windows POS之外的選項，使得產品線更為完整。

普達系統表示，與各區域具規模代理商結盟一直以來都是公司經營策略方向之一，普達在歐洲耕耘多年，而Varlink擁有英國經驗豐富的經營團隊，公司期盼透過此次合併強化通路面銷售能力，同時為客戶帶來更完整的服務品質；Varlink也能借重普達系統在設計與量產實力，達到互補策略綜效。