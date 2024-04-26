北屯區掀起「公園宅」推案潮！包括位於14期四張犁公園的「大陸豐莚」、北屯公園的「大鑫琢寓」、11期823公園的「德鑫森PARK」，三大指標新案均坐落公園第一排，擁有永久視野、無限棟距優勢，備受市場矚目。

其中，大鑫開發建設新案「琢寓」，基地正對面積達4.6公頃的北屯公園第一排角地，為了將此優勢最大化，特別配備超越業界尺度的8米大面寬玻璃落地窗，讓萬坪綠地盡收眼前；全戶三面採光，29~39坪室內空間採特殊的「紐約式全裝修」，配備造型天花板、進口電動窗簾、電器櫃、石材中島、長桌、大金空調等項目，深受購屋族青睞。

頂著北台灣名宅建商光環的大陸建設，首度插旗北台中14期重劃區，在「洲際段」推出今年台中唯一新案「豐莚」，1,436坪基地面對3公頃四張犁公園，戶戶都是公園第一排，同時請來擅長打造綠色開放空間的美國紐約ODA建築設計事務所，該案在宜居陽台之外，還將打造6個社區空中花園，產品則規劃40、52、60坪產品，為大陸建設在台中少見的中小坪數產品。

此外，德鑫建設11期崇德十路與昌平東二路交會處，推出預售新案「森PARK」，994坪基地正對2.6公頃823公園，將打造樓高28層的超高雙塔建築，產品規劃3-4房，總戶數162戶，坐享素有「台中小天母」封號的11期生活圈便捷機能，尚未正式進場即掀起討論。

對此，凱爾建築代銷負責人簡立凱指出，綠地公園為地狹人稠的環境帶來淨化與舒壓空間，也被視為重要機能之一，而坐落市中心、享捷運與生活便利性，又擁有公園第一排角地的建案，在土地稀缺的當前更是少之又少，也使其更加保值鍍金。