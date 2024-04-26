網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」媽媽Sydney因嘲笑資源班學生挨轟，25日晚間拍片道歉，卻又被認為將錯誤推給小孩，遭到二度炎上，因此丟了13間廠商合作、代言，損失超過百萬，粉絲也掉了2萬。事實上「林叨囝仔」過往爭議就不少，其中鬧最大的就屬去年「爬山事件」。

去年初Sydney挺著8個月大肚子爬百岳「志佳陽大山」，回家後貼出照片，被粉絲稱最強孕婦，但也被砲轟不良示範，更被爆料早在2年前Sydney就挺著大肚爬山，結果害山友受傷，引發網友撻伐。

山友控訴，2021年Sydney在第6胎33周時跑到高島山縱走，結果發生意外骨折，不斷哀號喊冷喊痛，而且即將臨盆，但救難隊無法立刻上山，一行人只好趕緊製作簡易擔架把人送下山，卻因此害一名山友受傷，長達半年仍未痊癒，還必須自費長期復健，沒想到2年後又看到Sydney做同樣的事，喊話「懷孕會讓骨質流失，提高骨折風險，希望您和丈夫可以再次審視一下風險評估」。

當時Sydney回應，相當感謝幫忙的山友，但因現場混亂，山友也未留下聯絡方式，直到這次本人出面才知道有人為了幫忙而受傷，感到相當不好意思，希望對方可以聯絡，以便負起責任。卻被網友砲轟：「有時間拍片紀錄沒時間關心山友」、「不這樣上山擺拍，要怎麼業配」、「懷孕8個月跑去爬山，根本只是想紅」、「上次骨折了還敢做同樣的事，真的不管寶寶安危」。